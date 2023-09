'Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là mặt trận không có tiếng súng'

Tối 28-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2023 với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm”.

Đây là Chương trình có ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4-10-1961 - 4-10-2023), 22 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 - 4-10-2023).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ các Văn kiện Đại hội Đảng đã xác định chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Bảo đảm người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh... là mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị.

Trong đó, công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: BCA

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả của công tác PCCC&CNCH thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công tác PCCC&CNCH là một mặt trận không có tiếng súng nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, có khi ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Vượt lên trên hết, với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ không quản tính mạng, bất chấp mọi nguy hiểm lao vào ngọn lửa, lao vào dòng nước lũ, cứu người bị nạn và tài sản, tiêu biểu, như Đại úy Thái Ngô Hiếu, Công an tỉnh Đồng Nai, lao mình xuống biển cứu bốn người bị đuối nước; Trung tá Nguyễn Chí Thành, Công an TP.HCM, tham gia giải cứu nạn nhân trong vụ sập giàn giáo…

Định hướng và nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về PCCC&CNCH, thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Phải hết sức coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, nhất là về con người, bảo vệ tính mạng của người dân chính là bảo vệ an ninh con người, là mục tiêu cao nhất của bảo vệ an ninh trật tự, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ); xây dựng và nhân rộng các mô hình, phong trào như Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng.

Vận động người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời và chống cháy, nổ một cách hiệu quả nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cùng Kỷ niệm chương tặng 120 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH. Ảnh: BCA

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ.

"Từng người dân, từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định về PCCC, tích cực hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chương trình “Ánh dương trong màn đêm” là chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, kêu gọi và phát động sự hưởng ứng tích cực của người dân tham gia vào công tác PCCC&CNCH. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng; tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho một cá nhân. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng cho 12 tập thể, cá nhân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã trao Bằng khen của Bộ Công an cùng Kỷ niệm chương tặng 120 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.

Clip gây xúc động về chiến sĩ Cảnh sát PCCC tìm mọi cách cứu bé trai (PLO)- Vụ cháy tiệm sửa xe ở TP Phan Thiết khiến 2 người tử vong là vợ chủ tiệm xe và một người đi đường lao vào tiệm cứu người nghi bị điện giật. Hai cháu bé con chủ tiệm được cứu khỏi đám cháy.

PHI HÙNG