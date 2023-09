Cần Thơ tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư

(PLO)-Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư và nhiều cơ sở khác.

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi giám đốc Công an TP; giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành TP; chủ tịch UBND quận, huyện; chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an TP, các sở ban, ngành, quận, huyện thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan và chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ; có giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Chủ tịch UBND quận huyện chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về PCCC, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm (nếu có); Tăng cường các nguồn đầu tư cho PCCC, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ PCCC và CNCH đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng, chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép…

Nóng hôm nay: Giá thiết bị phòng cháy chữa cháy 'leo thang' sau vụ hoả hoạn chung cư mini (PLO)- Nóng hôm nay 18-9: Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận 700 ca đau mắt đỏ mỗi tuần; Giá thiết bị phòng cháy chữa cháy "leo thang"...

NHẪN NAM