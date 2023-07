Bà Rịa-Vũng Tàu: Dự kiến chi hơn 467 tỉ đồng trang bị cho cảnh sát PCCC

(PLO)- Theo HĐND tỉnh, việc trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng cảnh sát PCCC là cần thiết với thực tế phát triển địa phương.

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết đầu tư công quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị PCCC cho Công an tỉnh.

Theo tờ trình của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5-2023, dự kiến trong thời gian bốn năm từ 2024 - 2027, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn hơn 467 tỷ đồng để trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC&CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra và hậu quả thiệt hại do cháy nổ gây ra. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, tạo môi trường an toàn cho đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Cụ thể, đầu tư trang bị cho sĩ quan, hạ sĩ quan, lái xe, lái tàu và chiến sĩ PCCC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, trang bị xe chuyên dùng riêng.

Trong đó có các phương tiện chữa cháy hiện đại như hai xe hút khói đa năng (vừa hút khói, vừa thổi khói và thổi hơi nước vào đám cháy), xe chữa cháy công nghệ có cần vươn, xe chữa cháy (robot bánh xích), quần áo cách nhiệt, đệm cứu người (có máy phát điện), mặt nạ phòng độc cách ly…

Dự kiến, năm 2024 - 2025 sẽ ưu tiên mua sắm các trang bị và xe chuyên dùng phục vụ công tác PCCC. Năm 2026 - 2027, mua sắm các trang thiết bị PCCC còn lại.

Về nguồn vốn đầu tư, dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (thực hiện năm 2024 và 2025) là 70 tỉ đồng và chuyển tiếp kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 (năm 2026 và 2027) là hơn 397 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện có tám Đội Cảnh sát PCCC&CNCH. Trong đó bốn đội tại bốn khu vực, một đội trung tâm và một đội trên sông thuộc Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, một đội thuộc Công an TP Vũng Tàu và một đội thuộc Công an huyện Côn Đảo.

Trung bình một đội khu vực đang phải bảo vệ, quản lý địa bàn 2 - 3 huyện, thị xã, thành phố. Do diện tích bảo vệ của từng đội rộng, bán kính di chuyển xa cho nên hiệu quả chữa cháy rất hạn chế. Một đội đang phải bảo vệ số dân, số diện tích gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn...

Hiện tại mỗi đội phải thường trực sẵn sàng ứng phó theo phương án giả định từ 2- 3 vụ cháy, trong khi quân số, trang bị phương tiện chưa bảo đảm yêu cầu. Nếu có cháy ở vùng ngoại thành và nông thôn thì công tác chữa cháy sẽ khó khăn do phải di chuyển khá xa.

Với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng và toàn diện của tỉnh, tình hình cháy nổ ngày càng tăng và trở nên phức tạp. Do đó, việc đầu tư mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để trang bị cho Cảnh sát PCCC tỉnh là yêu cầu cần thiết và phải sớm được thực hiện...

Cử tri Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế (PLO)- Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 48 dự thảo nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết về đầu tư công.

TRÙNG KHÁNH