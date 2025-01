3 mẫu camera hành trình 70mai bán chạy nhất tại Hưng Yên 17/01/2025 16:24

Camera hành trình không chỉ là thiết bị ghi lại hành trình di chuyển mà còn là một trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ bạn và xe ô tô trước các tình huống không mong muốn trên đường. Khi tìm kiếm một thương hiệu camera hành trình uy tín và được tin dùng tại Hưng Yên, không thể không kể đến 70mai. Những năm gần đây, 70mai đã chiếm trọn lòng tin của người dùng nhờ vào chất lượng vượt trội và các tính năng thông minh. Từ lái xe gia đình, dịch vụ hay doanh nghiệp vận tải đều lựa chọn 70mai, bởi mỗi phân khúc đều có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dùng. Cùng điểm qua Top 3 camera hành trình ô tô 70mai được ưa chuộng hiện nay tại Hưng Yên.

Camera hành trình 70mai M310 2K giá rẻ

70mai M310 là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc camera hành trình giá rẻ. M310 có khả năng ghi hình với độ phân giải 2K QHD (2304x1296), rõ nét hơn 1,5 lần so với chuẩn 1080P. Góc nhìn rộng 130 độ bao phủ ít nhất 3 làn đường, giúp ghi lại toàn bộ hành trình một cách rõ ràng. Được trang bị cảm biến 3 Megapixel, M310 đảm bảo màu sắc sống động và chi tiết sắc nét. Công nghệ WDR cho phép ghi lại hình ảnh rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, đảm bảo an toàn khi lái xe ban đêm. Camera này còn kết nối qua cổng USB Type-C giúp truyền dữ liệu nhanh chóng. Chế độ giám sát đỗ xe 24 giờ tự động ghi lại khi phát hiện va chạm hoặc sự cố giao thông khi xe đỗ.

Tính năng điều khiển bằng giọng nói của M310 giúp người dùng tương tác với camera dễ dàng mà không cần phải dùng tay, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Quản lý và xem lại hình ảnh, video qua ứng dụng 70mai mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người lái xe. Nhờ những tính năng tiên tiến và giá cả hợp lý, 70mai M310 trở thành một lựa chọn phổ biến và được người dùng đánh giá rất cao so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

70mai A200 - Camera hành trình ghi hình 2 kênh giá rẻ

70mai A200 là mẫu camera hành trình giá rẻ đầu tiên của 70mai có khả năng ghi hình 2 kênh trước và sau một cách toàn diện, đảm bảo phạm vi bao phủ toàn bộ phía trước và sau của xe. Camera được trang bị công nghệ High Dynamic Range (HDR) cho camera trước, mang đến những cảnh quay rõ nét và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Hơn nữa, với MaiColor Vivid+ Solution™, A200 tái tạo màu sắc chân thực, mang đến hình ảnh sống động về môi trường xung quanh. A200 có độ phân giải Full HD 1080P cùng khẩu độ F2.0, cung cấp cảnh quay 60FPS cực kỳ rõ nét. Góc quay rộng 130° bao phủ ít nhất 3 làn đường giao thông, không để sót bất kỳ sự kiện nào.

Ngoài ra, các tính năng như giám sát đỗ xe, ghi hình timelapse, ghi hình khẩn cấp, kết nối và quản lý qua App 70mai mang lại sự an tâm trên mỗi hành trình của người dùng. A200 là sự lựa chọn tốt dành cho những người dùng muốn sở hữu 1 mẫu camera ghi hình 2 kênh nhưng giá thành hợp ví tiền.

70mai A510 - Camera hành trình 3K HDR giám sát xe từ xa

Là mẫu camera hành trình 2 mắt được ưa chuộng nhất trong phân khúc tầm trung, 70mai A510 được trang bị cảm biến hình ảnh cao cấp Sony Starvis 2 IMX675 cùng chất lượng ghi hình 3K kết hợp cùng công nghệ HDR mang đến những thước phim chất lượng điện ảnh với màu sắc sống động, chân thực và chi tiết nhất. Đặc biệt, A510 hỗ trợ kết nối 4G, giúp bạn có thể giám sát xe từ xa mọi lúc mọi nơi ngay cả khi xe đang di chuyển.

Ngoài ra, A510 còn được tích hợp các tính năng cao cấp như giám sát đỗ xe 24h, ghi hình timelapse, ADAS, GPS... 70mai A510 với nhiều tính năng hiện đại sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có một camera hành trình chất lượng cao mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

Nếu có nhu cầu lắp camera hành trình 70mai tại Hưng Yên, bạn có thể đến hệ thống đại lý chính hãng của 70mai Việt Nam để được tư vấn và lắp đặt những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

70mai Việt Nam là đại diện phân phối chính thức của 70mai tại thị trường Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về camera hành trình 70mai, vui lòng truy cập vào website chính thức của 70mai Việt Nam: https://70maivietnam.store