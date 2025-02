3 tiêu chí quan trọng khi chọn mua áo gile phản quang 27/02/2025 14:19

Một số yếu tố quan trọng khi lựa chọn áo gile phản quang mà bạn cần nắm rõ như sau:

1. Chất liệu áo gile phản quang

Chất liệu là yếu tố đầu tiên cần lưu ý khi chọn mua áo gile phản quang. Một chiếc áo không chỉ cần đảm bảo khả năng phản quang tốt mà còn phải thoải mái và bền bỉ trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Những chất liệu vải phổ biến gồm vải lưới và vải kaki. Trong đó:

● Vải lưới: Thích hợp cho công việc ngoài trời đòi hỏi sự vận động nhiều, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao. Với đặc tính thoáng khí, vải lưới giúp người lao động luôn cảm thấy mát mẻ, thoải mái và không bị đổ mồ hôi.

● Vải kaki: Vải kaki nổi bật với độ bền vượt trội và khả năng chống nhăn, rách, vì vậy rất thích hợp cho các công việc yêu cầu sự chịu đựng và khắc nghiệt, giúp áo duy trì độ bền lâu dài.

Chất liệu áo bền bỉ, thiết kế kiểu dáng thoải mái, tiện dụng.

2. Thiết kế và kiểu dáng

Áo gile phản quang không chỉ đảm bảo an toàn mà còn phải thiết kế sao cho thoải mái và tiện dụng. Kiểu dáng áo chữ V không tay giúp người lao động dễ dàng di chuyển, tạo sự thoáng mát, rất thích hợp cho các công việc yêu cầu sự linh hoạt như xây dựng hay lái xe trong điều kiện giao thông phức tạp.

Bên cạnh đó, áo gile cần có dải phản quang bố trí hợp lý ở các vị trí như vai, ngực và lưng. Những dải phản quang rộng từ 3 - 5cm sẽ phát sáng mạnh trong bóng tối, giúp tăng khả năng nhận diện. Các mẫu áo gile phản quang hiện nay còn trang bị khóa kéo và túi hộp tiện lợi, giúp người lao động dễ dàng mang theo vật dụng cá nhân mà không gây bất tiện.

3. Tính năng bổ sung

Khi lựa chọn áo gile phản quang, ngoài chất liệu và thiết kế, bạn cũng cần lưu ý đến các tính năng bổ sung để đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho người lao động trong môi trường làm việc khắc nghiệt:

● Chống bụi và hóa chất: Áo gile phản quang cần có khả năng chống bụi, dầu mỡ và hóa chất độc hại, giúp bảo vệ người lao động khỏi các tác nhân nguy hiểm đặc biệt trong ngành xây dựng, cơ khí hay hầm mỏ; đồng thời giữ áo luôn sạch sẽ và bền bỉ.

● Đường may chắc chắn: Áo gile phản quang chất lượng thường sử dụng đường may 2 kim chắc chắn, giúp sản phẩm chịu được lực tác động mạnh mà không bị hỏng, duy trì hiệu quả bảo vệ lâu dài.

● Bảo vệ cơ thể: Một số mẫu áo cao cấp được tích hợp thêm lớp bảo vệ như chống cắt, chống va đập, bảo vệ người lao động khỏi các nguy hiểm bất ngờ trong quá trình làm việc.

Địa chỉ mua áo gile phản quang uy tín, chất lượng

Bảo Hộ An Việt là sự lựa chọn tin cậy cho những ai cần tìm áo gile phản quang chất lượng. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành bảo hộ lao động, An Việt cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất liệu, thiết kế và tính năng bảo vệ tối ưu. Các mẫu áo gile phản quang hiệu quả, giúp người lao động luôn dễ dàng nhận diện ngay cả trong môi trường thiếu ánh sáng.

Mua sắm tại An Việt, bạn sẽ được tư vấn tận tình để chọn sản phẩm phù hợp với công việc và nhận chế độ bảo hành chu đáo. An Việt cam kết luôn đặt "An toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu", mang đến sự bảo vệ toàn diện cho người lao động trong mọi tình huống làm việc.

Bảo Hộ An Việt cung cấp áo gile phản quang uy tín.