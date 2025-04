Khi pin xe đạp điện trở thành vấn đề đô thị 29/04/2025 09:37

Thay đổi từ ý thức người dùng

Khác với vài năm trước, người tiêu dùng hiện nay đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu về pin. Tại các tiệm sửa chữa xe điện ở Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức… ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu được tư vấn chi tiết về loại pin, tuổi thọ, cách bảo hành và độ an toàn.

Một kỹ thuật viên có kinh nghiệm chia sẻ: “Nhiều người trước đây chỉ hỏi pin nào rẻ, nay họ hỏi loại gì chống cháy, có mạch bảo vệ không, tuổi thọ bao lâu, sạc bao nhiêu chu kỳ. Sự thay đổi này cho thấy khách hàng đã bắt đầu ưu tiên yếu tố an toàn”.

Đáng chú ý, không ít phụ huynh có con đi học bằng xe đạp điện đã yêu cầu thay pin mới bằng loại pin công nghệ cao, sau khi nghe tin về các vụ cháy do sạc pin qua đêm tại nhà.

LFP – loại pin đang được khuyến khích sử dụng tại đô thị

Pin Lithium Sắt Phốt Phát (LFP) đang được giới kỹ thuật đánh giá là phù hợp với phương tiện cá nhân ở Việt Nam, đặc biệt là trong môi trường khí hậu nóng ẩm. So với ắc quy chì hoặc các loại pin thông thường, pin LFP có nhiều ưu điểm như:

● Không cháy nổ khi sạc đầy

● Tuổi thọ lên đến 7–10 năm nếu sử dụng đúng cách

● Trọng lượng nhẹ, giảm tải cho động cơ

● Ít phóng khí độc và thân thiện với môi trường hơn

Theo ghi nhận từ hệ thống Thế Giới Xe Điện, lượng khách hàng nâng cấp pin xe đạp điện sang công nghệ pin LFP tại Thế Giới Xe Điện tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung niên và học sinh – sinh viên.

Hiệu quả dài hạn: Tiết kiệm và ít rác thải

Một viên pin LFP có thể sử dụng từ 800 đến 1000 chu kỳ sạc – tương đương 5 đến 10 năm tùy cách dùng. Trong khi đó, ắc quy chì chỉ dùng được khoảng 200–300 lần, dễ chai và xuống cấp.

Với mức giá trung bình cao hơn 1–2 triệu đồng, pin LFP vẫn được xem là giải pháp tiết kiệm lâu dài, giảm được nhiều chi phí thay thế định kỳ. Quan trọng hơn, loại pin này ít gây ô nhiễm môi trường nhờ tuổi thọ dài và khả năng tái chế cao.

Chính vì vậy, nhiều người dân tại TP.HCM đã chủ động tăng tuổi thọ pin xe điện bằng công nghệ LFP như một cách để bảo vệ phương tiện và chính không gian sống xung quanh.

Góc nhìn cộng đồng: Xe sạch, pin cũng cần sạch

Trong các chiến dịch xây dựng đô thị thông minh, giao thông xanh luôn là một trong những mũi nhọn. Tuy nhiên, nếu xe điện phát triển mà pin vẫn là loại không đảm bảo, thì tính bền vững sẽ khó duy trì.

Một số trường học tại quận 10 và Bình Thạnh đã đưa ra khuyến nghị cho học sinh sử dụng xe đạp điện cần kiểm tra chất lượng pin định kỳ và nên sử dụng pin LFP thay vì ắc quy chì hoặc pin độ lại từ cell cũ.

Đây là một thay đổi nhỏ nhưng rất đáng hoan nghênh, khi người dùng bắt đầu coi trọng yếu tố kỹ thuật và an toàn ngay cả trong lựa chọn viên pin cho chiếc xe đạp điện nhỏ bé.

Kết luận

Pin xe đạp điện tuy nhỏ, nhưng lại là điểm then chốt trong việc bảo đảm an toàn, tiết kiệm và định hình thói quen sử dụng năng lượng của người dân đô thị. Khi mỗi người chủ động lựa chọn pin xe điện chất lượng cao thay cho pin trôi nổi, cũng là đang góp phần làm cho thành phố sạch hơn, an toàn hơn – không chỉ ở mặt giao thông, mà bắt đầu từ chính bên trong mỗi chiếc xe.