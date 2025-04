Chọn điểm rơi để rót vốn vào bất động sản trung tâm 29/04/2025 09:20

Một góc hồ bơi skyview dự án căn hộ cao cấp Kiều by KITA

Dòng tiền mới theo chân các nhà đầu tư hướng về trung tâm hành chính TP.HCM khiến bất động sản khu vực này càng thên sôi động.

Bất động sản trung tâm TP.HCM trước vận hội mới

Ghi nhận thực tế tại quận 1, 3 và 5 cho thấy một mặt bằng giá mới đã ổn định và thiết lập rõ rệt trong những năm qua. Dù tốc độ tăng giá không “nóng” như một số khu vực đang phát triển, nhưng giá trị bất động sản trung tâm vẫn liên tục đi lên đều đặn. Những lợi thế sẵn có về vị trí, không gian và tiện ích giúp khu vực này luôn giữ sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư có tiềm lực tài chính. Một số dự án mở bán ở mức 200–300 triệu đồng/m² vẫn thu hút lượng lớn khách hàng, cho thấy sức mua ở trung tâm chưa hề giảm nhiệt.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cao cấp mới tại khu trung tâm đang ngày càng trở nên khan hiếm. Nguyên nhân đến từ quỹ đất hạn chế và định hướng quy hoạch không dành nhiều ưu tiên cho phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực này.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một lực đẩy mới – chủ trương sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu – đang mở ra viễn cảnh không xa về một siêu đô thị đa trung tâm, quy mô dân số và kinh tế vượt trội. Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 21-4 phát biểu tại TP.HCM, việc sáp nhập này không đơn thuần là cộng gộp về diện tích hay dân số, mà là sự kết hợp để tạo ra một động năng mới, tiềm năng mới, không gian phát triển mới. TP.HCM mới sẽ giữ vai trò đầu tàu, là động lực lan tỏa cho sự phát triển mạnh mẽ của toàn vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Các nhà đầu tư bất động sản cũng rất lạc quan trước thông tin này. Theo batdongsan.com.vn, một đô thị tích hợp quy mô gần 6.000 km², có đủ sân bay quốc tế, cảng biển và các khu công nghiệp lớn sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản lõi đô thị tăng mạnh.

Các khu vực trung tâm hiện hữu – như quận 1, 3, 5 và Thủ Thiêm – được kỳ vọng sẽ giữ vai trò “trục xương sống” của siêu đô thị mới. Việc đầu tư mạnh vào hạ tầng liên kết vùng như metro, vành đai hay các tuyến đường xuyên tỉnh sẽ làm nổi bật thêm vị thế của bất động sản trung tâm.

Tâm lý nhà đầu tư cũng chuyển động theo hướng đón đầu. Dù nguồn cung không tăng, nhu cầu sở hữu các tài sản “đầu não” của đô thị hợp nhất lại gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang đi vào chu kỳ ổn định. Sự tập trung của dòng vốn, nhân lực và dịch vụ chất lượng cao về trung tâm khiến nơi đây trở thành nơi định cư và đầu tư lý tưởng cho giới chuyên gia, doanh nhân và các tầng lớp trung lưu có nhu cầu sống và làm việc giữa vùng lõi năng động.

Chọn đúng điểm rơi

Nhìn tổng thể, khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, hạ tầng liên vùng được đẩy mạnh, lượng khách quốc tế tăng nhanh, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cùng đà tăng trưởng GRDP cao nhất 5 năm qua – tất cả đang tái định hình vai trò trung tâm của TP.HCM và mở ra chu kỳ phát triển mới cho bất động sản lõi đô thị.

Theo khảo sát, giá căn hộ khu vực trung tâm TP.HCM thời gian gần đây vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định. Từ quý IV/2024 đến nay, giá căn hộ cao cấp tại Quận 1, 3, quận 5 vẫn tăng đều đặn. Điều này phản ánh rõ nét tiềm năng sinh lời bền vững của bất động sản trung tâm.

Trong nhóm dự án nổi bật khu trung tâm, căn hộ cao cấp Kiều by KITA gây chú ý nhờ mức giá rất hợp lý so với mặt bằng chung, nhưng lại sở hữu trọn vẹn những yếu tố then chốt.

Trong giai đoạn thị trường sàng lọc khắt khe, chọn đúng thời điểm – đúng vị trí như Kiều by KITA chính là “điểm rơi” vàng cho những nhà đầu tư nhìn xa trông rộng.

Một góc đô thị TPHCM nhìn từ căn hộ Kiều by KITA

Đại diện đơn vị phân phối độc quyền dự án Kiều by KITA, bà Lê Thị Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine nhìn nhận những điểm mạnh của dự án, ngoài vị trí mặt tiền quận 5 là pháp lý chuẩn chỉnh, sổ hồng sẵn từng căn và bàn giao ngay sau khi mua.

Bà Hằng nhìn nhận trong giai đoạn sáp nhập tỉnh thành hiện nay, ngoài nhóm khách hàng truyền thống trước đây, sẽ có thêm một làn sóng khách hàng là những phụ huynh ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương có điều kiện tài chính muốn đưa con em về các quận trung tâm TP.HCM học tập, sinh sống sau khi ba địa phương này được sáp nhập.

Bên cạnh đó là nhóm khách hàng nước ngoài muốn có nơi an cư lập nghiệp tại vùng siêu đô thị mới. Theo bà Hằng, đây là nhóm khách hàng rất tiềm năng. Trong năm 2024, Indochine đã phân phối cho khoảng 800 khách hàng người nước ngoài mua theo hình thức hợp đồng LTL (Long Term Leasing) phù hợp cho cả nhu cầu đầu tư và để ở.

“Với Kiều by KITA, nhà đầu tư nước ngoài có thể áp dụng hình thức cho thuê lại (leaseback) cho các chuyên gia nước ngoài sang sinh sống và làm việc tại các quận 1, quận 5 hoặc thậm chí thực hiện mua bán, chuyển nhượng lại cho khách hàng người Việt Nam khi đủ điều kiện”, bà Lê Thị Hằng gợi mở.

Kiều by KITA nằm ở vị trí vàng 927 Trần Hưng Đạo. Khi dự án được công bố, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, bởi hội tụ đủ các yếu tố quan trọng: vị trí trung tâm quận 5, 2 phút tới đại lộ Võ Văn Kiệt, 5 phút tới phố tây Bùi Viện, 8 phút tới chợ Bến Thành, hầm Thủ Thiêm, nhà ga metro Bến Thành… Với biên độ tăng giá được dự báo tiếp diễn, Kiều by KITA đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư dài hạn – nơi tài sản sẽ còn tăng giá bền vững theo thời gian.