Dự án Bcons Solary chào thị trường với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng/m2

(PLO)- Chủ đầu tư Bcons “trình làng” dự án Bcons Solary, mang sứ mạng cung cấp một sản phẩm nhà ở “vừa túi tiền” tại trung tâm Thành phố Dĩ An.

Phối cảnh khu căn hộ Bcons Solary Bình Dương. Ảnh: bconssolary.net.vn

Căn hộ Bcons Solary Bình Dương là dự án có “mức giá duy nhất – tiện ích cao cấp vượt chuẩn” tại Dĩ An với mức giá từ 1,5 tỷ đồng, dự án được các chuyên gia đánh giá là bài toàn đầu tư vượt trội, cũng là cơ hội an cư thích hợp nhất cho các gia đình trẻ.

Dĩ An “biến mất” căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng

Theo khảo sát thực tế của Bcons Group, nhu cầu mua nhà trong khoảng tài chính từ 1,5 – 2 tỷ đồng chiếm đến 70% ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, tại các khu vực gần trung tâm như Dĩ An, Thuận An thì mức giá này chỉ xuất hiện lác đác ở các sản phẩm thứ cấp (căn hộ cũ). Nguồn cung căn hộ mới ở mức giá dưới 2 tỷ đồng lại càng khan hiếm hơn.

Tại Dĩ An, giá bán chung cư trung bình hiện nay đang giao dịch ở mức 47 – 50 triệu đồng/m2, và không ghi nhận sự xuất hiện của những dự án chung cư giá dưới 2 tỷ đồng. Kế hoạch sát nhập 3 vùng kinh tế lớn nhất phía nam là TP.HCM – BÌNH DƯƠNG – VŨNG TÀU càng làm cho giá nhà ngày một gia tăng.

Với lợi thế nằm giáp ranh TP Thủ Đức, từ đây di chuyển vào trung tâm chỉ mất chưa đầy 25 phút qua tuyến metro. Đây cũng là vị trí được lựa chọn an cư ưu tiên khi giá nhà ở TP.HCM cũng là một điều xa vời với nhiều khách hàng.

Bcons Solary - Bài toán ưu việt cho căn hộ dưới 2 tỷ đồng

Bcons Solary Tân Đông Hiệp được thị trường đánh giá sở hữu vị trí thuận tiện ngay trung tâm Dĩ An, tiện ích đầy đủ và cao cấp, phù hợp tiêu chuẩn với căn hộ cho chuyên gia nhưng giá bán dự kiến chỉ từ 1.5 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Như vậy, giá bán Bcons Solary là lời giải cho bài toán an cư cũng như sản phẩm đầu tư ưu việt cho khách hàng trẻ tuổi tại TP.HCM, Dĩ An.

Vị trí Bcons Solary nằm ngay tuyến Metro. Ảnh: bconssolary.net.vn

Qua đó, mức giá dự kiến tại chung cư Bcons Solary chỉ 1,5 tỷ đồng, 31 triệu đồng/m2, cùng các phương án thanh toán linh hoạt, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà. Cụ thể hơn, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% (khoảng 225 triệu đồng) để sở hữu căn hộ “vừa túi tiền” với tiện ích đạt chuẩn ngay cạnh tuyến Metro.

Phương thức tài chính linh hoạt – Hỗ trợ lãi suất 0%

Với dự án Bcons Solary Bình Dương, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án thanh toán đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tài chính và thu nhập.

Cụ thể, người mua nhà có thể lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ xây dựng, nhận ưu đãi chiết khấu lên đến 6.1%/ tổng giá bán; hoặc thanh toán góp cùng chủ đầu tư, hỗ trợ vốn vay từ phía ngân hàng với các đợt 1,5%.

Đặc biệt, phương án vay ngân hàng, khách hàng chỉ cần trả đủ 15% khi ký hợp đồng mua bán, được hỗ trợ vay, ân hạn gốc 0 đồng trong 5 năm và ân hạn lãi suất 0% trong vòng 24 tháng hoặc đến khi bàn giao nhà.

Căn hộ đa tiện ích tại Dĩ An

Căn hộ Bcons Solary thuộc sản phẩm nhà ở vừa túi tiền của Bcons. Tuy nhiên, với phương châm của Bcons, vừa túi tiền không có nghĩa là không có tiện ích hay thiếu hụt đi tiện ích sống, đến với cộng đồng Bcons, khách hàng được tiếp cận với nhà ở giá vừa túi tiền nhưng vẫn được sử dụng các tiện ích cao cấp và đa dạng.

Bcons Tân Đông Hiệp là một trong những sản phẩm chiến lược nâng tầm thương hiệu của Bcons, và cũng là toà nhà mang tính biểu tượng của Bcons tại khu vực này.

Toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm hành chính Dĩ An, Bcons Solary nằm ngay khu dân cư hiện hữu, liền kề nhiều dịch vụ, trung tâm giao thương, dự án có được hệ tiện ích vùng cao cấp: Làng Đại Học, bệnh viện Hoàn Hảo, Bệnh viện Ung Bướu, trường học các cấp, KCN Tân Đông Hiệp, chợ hiện hữu,…

3 tầng trung tâm thương mại tại khối đế dự án Bcons Solary. Ảnh: bcons.vn

Được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, Bcons Solary có các lựa chọn loại hình căn hộ diện tích từ 46 – 63m2, tương ứng 2pn1wc và 2pn2wc, đảm bảo đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình trẻ. Khách hàng có thể trải nghiệm thực tế qua thiết kế tại căn hộ mẫu Bcons Solary ngay cạnh vị trí dự án.

