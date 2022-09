3 mẹ con gặp nạn trong vụ cháy xưởng ở Hà Nội đều đã tử vong

Liên quan đến vụ cháy lớn tại xưởng chăn đệm ở Hà Nội vào chiều ngày 10-9, Công an huyện Thanh Oai thông tin, tới thời điểm 21 giờ cùng ngày, cả 3 nạn nhân bị bỏng đều đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm: VTV (29 tuổi), NTGH (5 tuổi), NKA (4 tuổi). Đây là 3 mẹ con trong một gia đình.

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều nay, ngày 10-9, tại khu xưởng ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh và lan sang một số ngôi nhà bên cạnh, khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai thông tin, vụ cháy làm 3 người bị thương, là mẹ con trong một gia đình. Các nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện thêm 4 xe chữa cháy, tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.