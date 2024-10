3 thứ cần kiểm tra trước khi mua hoặc lái xe ô tô cũ 06/10/2024 08:50

(PLO)- Kiểm tra túi khí, dây đai an toàn và phanh là 3 thứ bạn cần kiểm tra trước khi mua hoặc lái xe ô tô cũ.

Nếu bạn đang dự định muốn mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng thì cần kiểm tra những thứ đã nêu trên để đảm bảo việc sở hữu một chiếc xe cũ an toàn như mong đợi và không bị lãng phí.

Kiểm tra túi khí, dây đai an toàn và phanh là 3 thứ bạn cần kiểm tra trước khi mua hoặc lái xe ô tô cũ. Ảnh: Motorbiscuit.

Hãy để thợ máy kiểm tra túi khí trong xe

Trước khi mua hoặc lái một chiếc xe ô tô cũ, bạn nên nhờ thợ máy kiểm tra túi khí. Vì túi khí ô tô là một trong những tính năng an toàn thiết yếu nhất.

Theo Edmunds, những chiếc xe có túi khí được sản xuất từ trước năm 1992 nên được thay thế sau 15 năm sử dụng. Tuy nhiên, những người đang tìm kiếm những chiếc xe ô tô cũ tốt nhất để mua nên biết rằng túi khí được cho là sẽ tồn tại trong suốt vòng đời của xe nếu chúng được sản xuất sau năm 1992.

Những chiếc xe ô tô cũ có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến túi khí. Điều này có nghĩa là việc tìm thợ sửa xe ô tô chất lượng để kiểm tra chúng định kỳ là điều tối quan trọng.

Ngoài ra, túi khí giả đang gia tăng. Điều này có nghĩa là xe ô tô cũ có thể có túi khí không bung ra. Tuy nhiên, chúng cũng có thể nguy hiểm vì một số túi khí giả được biết là bung ra các vật liệu sắc nhọn.

Khi mua xe ô tô cũ nên xem xét đến dây an toàn

Cũng giống như túi khí ô tô, dây an toàn là một trong những tính năng an toàn quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhiều tài xế không nhận ra rằng chúng thường không được cho là sẽ tồn tại trong suốt tuổi thọ của xe.

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng dây an toàn nên được thay thế sau mỗi 10 đến 15 năm để đảm bảo an toàn tối ưu. Đương nhiên, điều này là do chúng bị hư hỏng và mòn theo thời gian.

Người ta cũng khuyến cáo chủ xe nên kiểm tra dây an toàn định kỳ. Thợ sửa xe có thể làm việc này như một phần của các cuộc kiểm tra an toàn, nhưng chủ xe cũng có thể đánh giá mức độ an toàn của chúng.

Các chuyên gia khuyên bạn nên kiểm tra các vết nứt, độ giãn quá mức và tình trạng sờn dây đai. Tất nhiên, bất kỳ dây an toàn nào không chốt được đều là mối nguy hiểm về an toàn. Hầu hết những người tìm kiếm những chiếc xe ô tô cũ tốt nhất để mua đều không quan tâm đến dây an toàn.

Kiểm tra phanh

Mọi người đều biết rằng phanh là yếu tố thiết yếu đối với sự an toàn của xe. Tuy nhiên, hầu hết những người tìm kiếm những chiếc xe ô tô cũ đều cho rằng người bán xe đã kiểm tra phanh.

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù việc tìm kiếm những chiếc xe ô tô cũ đáng tin cậy là điều cần thiết, nhưng việc đảm bảo bạn có thể dừng xe đúng cách thậm chí còn quan trọng hơn.

Việc kiểm tra phanh thì bất kể cửa hàng sửa chữa nào cũng có thể làm được, thậm chí bạn cũng có thể tự kiểm tra.