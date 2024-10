300 hộ bị cô lập vì bão Trà Mi gây ngập ở Quảng Nam 27/10/2024 19:56

Chiều 27-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão Trà Mi.

Theo đó, bão Trà Mi làm bốn người dân ở các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc và TP Tam Kỳ bị thương.

Bão Trà Mi gây mưa lớn, khoảng 300 hộ dân ở xã Đại Hưng bị cô lập. Ảnh: TN

Về nhà ở, tại huyện Tây Giang có 6 nhà bị tốc mái; xã Phước Thành và Phước Hoà (huyện Phước Sơn) có 7 nhà tốc mái; huyện Nam Trà My có 2 nhà tốc mái và huyện Nam Giang có 3 nhà bị tốc mái.

Bão Trà Mi làm ngã đổ khoảng 6,5 ha chuối tại xã Đại An, huyện Đại Lộc; thiệt hại 70 con gia cầm do sập hàng rào tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc; gãy đổ 95 cây tại Hội An.

Về giao thông, một số tuyến đường bị cây cối ngã, đổ đến nay cơ bản đã thông tuyến. Các tuyến đường huyện ở các huyện miền núi bị sạt lở, ảnh hưởng lưu thông.

Trung tâm Y tế huyện Tây Giang bị nứt. Ảnh: TN

Về y tế, đã xuất hiện trình trạng sụt lún, nứt gẫy nền nhà, tường nhà bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang (khu dịch vụ kỹ thuật mổ - xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh) với diện tích khoảng 300m2.

Huyện Tây Giang đã chủ động phương án di dời tạm thời để đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân và phương tiện, máy móc phục vụ chuyên môn.

Nhiều hộ dân được di dời khẩn cấp do xuất hiện vết nứt toác trên núi. Ảnh: TN

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão Trà Mi), một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, cùng với các thuỷ điện trên thượng nguồn xã lũ khiến một số vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt.

Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, cầu tràn vào thôn Thái Chấn Sơn bị ngập sâu từ 0,5-1m, nước chảy xiết gây cô lập.

Theo lãnh đạo huyện Đại Lộc, thôn này có khoảng 300 hộ dân. Hiện chính quyền huyện yêu cầu xã Đại hưng cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân nếu nước chưa rút kịp.