4 cách tra cứu CCCD gắn chip đã làm xong chưa

Tính đến nay, Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 65 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên cả nước. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả ngành công an trong thời gian qua.

Dù vậy, bên cạnh phần lớn những người được trả thẻ CCCD kịp thời và sử dụng các tiện ích do mẫu CCCD mới này mang lại, một số phản ánh đã làm thủ tục từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có thẻ.

Dưới đây là bốn cách bạn đọc có thể sử dụng để tra cứu thông tin về CCCD gắn chip của mình đã làm xong chưa:

Tra cứu qua tổng đài của Bộ Công an

Công dân muốn kiểm tra kết quả cấp thẻ CCCD gắn chíp có thể gọi điện đến số hotline 1900.0368 - tổng đài tra cứu CCCD của Bộ Công an.

Người dân nghe và làm theo hướng dẫn tự động. Trong đó, để nghe thông tin về tình trạng cấp thẻ CCCD gắn chip cần nhấn phím 4. Sau đó, tổng đài sẽ kết nối đến tổng đài viên, công dân sẽ được hỗ trợ giải đáp trực tiếp.

Công dân cần lưu ý, thời gian hoạt động của tổng đài hướng dẫn là từ 7 giờ 30 đến 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Không chỉ được hỗ trợ tra cứu kết quả làm CCCD, người dân còn có thể nghe thêm các hướng dẫn liên quan đến quá trình cấp đổi thẻ CCCD như trình tự, lệ phí, thời hạn cấp…

Hiện nay, số lượng người cần hỗ trợ tra cứu rất lớn trong khi số lượng tổng đài viên hỗ trợ còn hạn chế. Một số trường hợp phải liên hệ nhiều lần để gặp được tổng đài viên.

Tra cứu qua đường dây nóng

Công dân có thể tra cứu CCCD qua số điện thoại đường dây nóng (hotline) của công an các địa phương.

Theo đó, công dân gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội hoặc Công an cấp quận/ huyện/ tỉnh, thành phố tại nơi công dân thực hiện thủ tục cấp CCCD để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc trong trường hợp chậm trễ trả thẻ CCCD gắn chip.

Mới đây, Bộ Công an đã yêu cầu tất cả công an các đơn vị địa phương đều có đường dây nóng trả lời về việc cấp thẻ CCCD. Khi công dân không đến cơ quan công an đều có thể gọi điện để kiểm tra thông tin CCCD.

Để tìm số điện thoại đường dây nóng của công an các đơn vị địa phương, mời bạn đọc xem tại đây.

Tra cứu qua cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia là kênh hỗ trợ công dân làm thủ tục, tra cứu các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính công rất hiệu quả, đảm bảo an toàn và tính xác thực.

Công dân có thể tra cứu kết quả cấp CCCD gắn chíp của mình qua kênh này. Điều kiện là cần có tài khoản đăng nhập Cổng dịch vụ công, nếu chưa có cần đăng ký để tạo tài khoản.

Việc tra cứu trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể thực hiện trên cả máy tính và điện thoại, tuy nhiên khi thực hiện trên máy tính thì sẽ dễ dàng tải kết quả tra cứu về máy.

Bước 1: Chọn Thông tin và dịch vụ => Chọn Tra cứu hồ sơ để tiến hành kiểm tra CCCD đã được hoàn thành chưa.

Bước 2: Tiến hành nhập Mã hồ sơ vào ô và nhập mã xác thực để hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ. Mã hồ sơ chính là mã số hồ sơ trên giấy hẹn CCCD.

Sau khi nhấn chọn “Tra cứu”, hệ thống sẽ trả về kết quả về tình trạng làm CCCD gắn chip của công dân.

Tra cứu qua Facebook

Để gửi phản ánh chậm trả CCCD gắn chíp, người dân truy cập vào Fanpage của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Kế tiếp chọn "Gửi email" hoặc chọn "Nhắn tin" và nhập thông tin đầy đủ thông tin bị chậm trả thẻ CCCD gắn chip.

Trong đó cần có thông tin: Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Số CMND/CCCD; Nơi thường trú; Ngày làm CCCD; Số điện thoại;...

Ghi nhận hoạt động Fanpage của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện có rất nhiều người phản ánh việc bị chậm trả thẻ CCCD. Do số lượng câu hỏi lớn, cán bộ trung tâm cho hay sẽ ghi nhận đầy đủ để có biện pháp giải đáp cho mọi người.