4 ô tô điện đã qua sử dụng có bộ mở rộng phạm vi di chuyển

(PLO)- Kia Seltos facelift tại Ấn Độ sẽ có thiết kế lạ hơn so với các phiên bản bán ở các nước khác.

16/06/2023 15:50

(PLO)- Hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã nới ra thời hạn in giấy chứng nhận là trước 30 ngày trở lại so với hạn kiểm định mà trước đây chỉ được in trước một ngày.