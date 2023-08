4 thanh thiếu niên từ TP.HCM lên Lâm Đồng trộm xe

(PLO)- Bốn thanh thiếu niên chạy xe máy dọc quốc lộ 20 tìm người dân sơ hở để trộm xe máy

Ngày 11-8, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Hồ Lê Vĩnh Triệu (17 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, vào lúc 3 giờ sáng ngày 10-8, Triệu cùng ba người gồm: Hữu Quốc (17 tuổi), Lân (22 tuổi) và người tên Xíu Mại (13 tuổi) cùng ngụ tại TP.HCM chạy xe máy trên Quốc lộ 20 hướng về tỉnh Lâm Đồng.

Trưa cùng ngày, khi đến thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai thì phát hiện xe Winner 49L1- 07959 của anh Nguyễn Văn V, ngụ thị trấn Đạ M’ri đang dựng trên vỉa hè.

Sau khi quan sát, Hữu Quốc và Lân dừng xe trên Quốc lộ 20 để cảnh giới, Xíu Mại chở Triệu lại gần xe Winner rồi dừng lại để Triệu đi bộ đến lấy xe rồi tẩu thoát theo Quốc lộ 20 hướng đến TP. Bảo Lộc.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Đạ M'ri đã trích xuất dữ liệu từ camera an ninh rồi phối hợp với Công an xã Đại Lào, TP Bảo Lộc để chốt chặn, truy bắt .

50 phút sau, tại một cây xăng ở đầu đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc), Công an thị trấn Đạ M'ri đã bắt giữ Hồ Lê Vĩnh Triệu cùng tang vật và hai chiếc xe máy do các thanh thiếu niên đi cùng bỏ lại.

Riêng 3 người đi cùng Triệu chở nhau trên xe máy tẩu thoát.

VÕ TÙNG