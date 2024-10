5 giờ bắt kẻ chuyên trộm xe đạp thể thao ở Quảng Ngãi 04/10/2024 10:26

(PLO)- Khám xét nơi ở của kẻ chuyên trộm xe đạp thể thao, công an phát hiện năm xe đạp trị giá hàng chục triệu và nhiều công cụ gây án.

Ngày 4-10, Công an thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Bình Sơn bắt nhanh kẻ chuyên trộm xe đạp thể thao giá trị hàng chục triệu đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Công an làm việc với P. Ảnh: ĐC

Trước đó, Công an thị trấn Châu Ổ nhận được trình báo của người dân về việc bị trộm cắp hai xe đạp đua loại carbon. Trị giá trị mỗi chiếc xe đạp cả chục triệu đồng.

Nhận tin báo về vụ mất trộm xe đạp thể thao giá trị cao, Công an thị trấn Châu Ổ đã nhanh chóng có mặt tại xác minh, khảo sát hiện trường nơi xảy ra vụ trộm. Công an nhận định thủ phạm là kẻ trộm chuyên nghiệp, có nhiều biện pháp che dấu dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan công an.

Các xe đạp thể thao bị trộm có giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: ĐC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ nhận tin báo, tổ công tác Công an thị trấn Châu Ổ và Công an huyện Bình Sơn đã bắt giữ ĐVP (ngụ huyện Tư Nghĩa) đưa về trụ sở.

Tại Cơ quan Công an, P. đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận từng bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản.

Khám xét nơi ở của P. Công an thu giữ 5 xe đạp thể thao và nhiều công cụ được sử dụng để gây án. Ảnh: ĐC

Khám xét khẩn cấp nơi ở, ngoài hai xe đạp P trộm ở thị trấn Châu Ổ, công an còn thu giữ thêm ba xe đạp thể thao khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều công cụ, phương tiện P sử dụng để phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Sơn thông báo, những ai có thông tin về các xe đạp thể thao đã bị mất, kịp thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn hoặc liên hệ Đại uý Nguyễn Tấn Thế (Điều tra viên, Phó Trưởng Công an thị trấn Châu Ổ) qua số điện thoại 0945.579.840 để được tiếp nhận, giải quyết.