7 người thuê bungalow ở Phú Quốc sử dụng ma túy bị khởi tố

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã khởi tố, tạm giam bảy bị can trong vụ thuê bungalow để sử dụng ma túy.

Liên quan vụ nhóm người thuê bungalow sử dụng ma túy trên địa bàn TP Phú Quốc, ngày 17-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc vừa khởi tố, bắt tạm giam bảy bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm: Trần Trung Thành (32 tuổi), Trương Tấn Vũ (32 tuổi), Nguyễn Khắc Trung (31 tuổi), Trần Đăng Tỉnh (31 tuổi), Lê Thị Hồng Nhung (SN 26 tuổi), Phạm Quốc Cảnh (37 tuổi), Đỗ Đức Thành (31 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc).

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 8-8, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra bungalow MK ở khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, bắt quả tang 10 người, trong đó có sáu nam và bốn nữ đang sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao người, tang vật cho Công an TP Phú Quốc...

CHÂU ANH