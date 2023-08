Phát hiện 10 người thuê bungalow ở Phú Quốc sử dụng ma túy

(PLO)- Tại hai phòng của một bungalow trên địa bàn phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện sáu nam và bốn nữ đang sử dụng ma túy.

Ngày 8-8, Công an tỉnh Kiên Giang, cho hay Tổ Công tác 108 vừa bắt quả tang 10 người đang sử dụng ma túy tại một bungalow trên địa bàn phường Dương Đông (TP Phú Quốc).

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang do Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự chỉ huy, kiểm tra bungalow MK ở hẻm 141, khu phố 7, phường Dương Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang có 10 người gồm sáu nam và bốn nữ đang sử dụng ma túy ở hai phòng khác nhau.

Qua kiển tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ma túy và dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Tổ công tác 108 đã lập biên bản và bàn giao người cùng tang vật cho Công an TP Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Thượng tá Trương Sa My, thời gian qua, Tổ công tác đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, cùng các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đặc biệt, Tổ công tác phối hợp cùng Công an TP Phú Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để lôi kéo, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

CHÂU ANH