7 thói quen lái xe nguy hiểm bạn cần bỏ trước khi quá muộn

(PLO)- Dưới đây là những thói quen không tốt bạn cần bỏ ngay để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh và thiệt hại cho chính bản thân mình.

Chạy quá tốc độ

Theo Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA-Mỹ), đã có 11.258 người chết do chạy quá tốc độ vào năm 2020.

Mọi người đều biết việc lái xe quá tốc độ cho phép có thể nguy hiểm cho những người xung quanh. Tuy nhiên, việc lái xe quá tốc độ cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn. Khi chạy quá tốc độ bạn gặp phải địa hình khó khăn, thời tiết không thuận lợi sẽ gây ra hậu quả không lường được.

Nhắn tin khi đang lái xe

Theo Bankrate, hiện nay đã có một số quốc gia có luật chống nhắn tin khi đang lái xe.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa thực hiện đúng quy định này. Theo CDC ước tính rằng 3.000 người chết mỗi năm vì nhắn tin khi đang lái xe.

Kiềm chế cảm xúc khi đang lái xe

Theo Bankrate nhiều người khi đang lái xe trên đường không kiềm chế được cảm xúc của mình đã đi quá nhanh hay đi quá chậm, thậm chí đang đi thì dừng lại mà không có tín hiệu đã xảy ra những điều đáng tiếc.

Cơn thịnh nộ trên đường làm cho việc lái xe trở nên hung hãn và khiến nó trở nên hung dữ và nguy hiểm hơn đối với người xung quanh.

Bạn không kiềm chế được cảm xúc sẽ dẫn đến lái xe lạng lách, sử dụng đèn pha hoặc phanh để đe dọa các phương tiện xung quanh sẽ dẫn đến đâm vào xe khác.

Vừa ăn vừa lái xe

Việc ăn uống khi đang lái xe sẽ dẫn đến mất tập trung và gây ra tại nạn. Hãng Barnes báo cáo rằng 56,7% người Mỹ cho biết họ ăn trong khi lái xe.

Vừa ăn vừa lái xe đặc biệt nguy hiểm vì lúc này tay bạn phải rời tay lái, mắt không tập trung vào đường và khả năng phản ứng của bạn cũng bị chậm lại.

Để tránh điều này, bạn hãy ăn trước khi lái xe, bỏ thức ăn ra khỏi xe và sử dụng các hộp đựng đồ uống mỏng hơn, dễ cầm hơn bằng một tay.

Say rượu mà vẫn lái xe

NHTSA có một số thống kê về việc lái xe khi say rượu. Mỗi ngày, ở Hoa Kỳ có 32 người chết do say rượu mà vẫn lái xe.

Chỉ trong năm 2020, đã có 11.654 người chết vì say rượu mà vẫn lái xe. Chính vì vậy, khi chúng ta đã say rượu thì có thể thuê tài xế hoặc thuê khách sạn ở lại cho tới khi tỉnh hẳn để tránh thiệt hại tới những người xung quanh và chính bản thân mình.

Mất tập trung khi đang lái xe

Sự mất tập trung khi đang lái xe có thể là do lo lắng, tò mò hoặc bất cẩn. Về mặt pháp luật, thì đây không phải là bất hợp pháp, nhưng bạn có thể bị phạt vì cản trở giao thông.

Quan trọng hơn, việc mất tập trung khi đang lái xe có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông rất nguy hiểm.

Không sử dụng đèn báo rẽ

Theo SAE International, đèn xi nhan là một tính năng an toàn quan trọng không chỉ bắt buộc mà phải được tích hợp như thiết bị tiêu chuẩn trên tất cả các phương tiện giao thông và người lái xe phải sử dụng chúng trong việc lái xe hàng ngày.

Khi bạn sử dụng tín hiệu báo rẽ là để cho những người lái xe khác biết bạn sắp chuyển làn và họ có thể điều chỉnh xe của mình cho phù hợp.

Nếu bạn rẽ mà không sử dụng đèn báo có thể dẫn đến những tai nạn nguy hiểm.

PHƯƠNG LÊ