8 ngày liên tiếp không ghi nhận ca tử vong do COVID-19

Bản tin Bộ Y tế chiều 29-5 công bố cả nước ghi nhận 890 ca nhiễm mới, tất cả đều là bệnh trong nước. Số ca mắc mới hôm nay giảm 224 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.717.251 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.257 ca nhiễm).

Hôm nay nước ta có 8.439 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.448.352 ca.

Hiện cả nước còn 189 ca COVID-19 nặng, trong đó 126 ca thở oxy qua mặt nạ, 27 ca thở oxy dòng cao HFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn, 27 ca thở máy xâm lấn và 6 ca phải can thiệp tim phổi nhân tạo.

Đáng nói, đã hơn 1 tuần trôi qua nước ta không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28-5 có 85.168 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 220.720.278 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.101.733 liều: Mũi 1 là 71.465.030 liều; Mũi 2 là 68.757.471 liều; Mũi 3 là 1.507.014 liều; Mũi bổ sung là 15.053.950 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 42.111.210 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 207.058 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.461.683 liều: Mũi 1 là 8.935.360 liều; Mũi 2 là 8.526.323 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 4.156.862 liều: Mũi 1 là 3.908.204 liều; Mũi 2 là 248.658 liều.

Mới đây, Bộ Y tế tiếp tục có công điện số 710/CĐ-BYT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý II năm 2022; tổ chức tiêm mũi 4 theo hướng dẫn; Khẩn trương tiêm cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi...