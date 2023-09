800 lãnh đạo các hãng hàng không dự Hội nghị An toàn hàng không thế giới

Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 19 đến 21-9, tại Hà Nội, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tổ chức Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 tại Việt Nam.

Vietnam Airlines là hãng hàng không chủ nhà đăng cai hội nghị quan trọng này. Sự kiện đã thu hút hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới với chương trình làm việc đa dạng từ các phiên họp toàn thể, thảo luận nhóm, kết nối và chia sẻ thông tin…

Diễn đàn có chủ đề “Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn” là lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn của ngành hàng không.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành hàng không, xem ngành hàng không là một trong những động lực của nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư giao thương, phát triển du lịch. "Chính phủ cũng coi trọng xây dựng hình ảnh các hãng hàng không của Việt Nam, an toàn, thân thiện và là sứ giả của thương hiệu, văn hóa, con người và đất nước khi ra trường quốc tế” - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) khai mạc Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 tại Việt Nam. Ảnh: BTC



Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh, nhìn nhận an toàn là ưu tiên hàng đầu của ngành hàng không, điều này đã được thể hiện qua việc lãnh đạo chính phủ, các cơ quan quản lý và các chuyên gia về an toàn đến từ khoảng 100 hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay và các bên liên quan tham dự sự kiện.

Người đứng đầu IATA đánh giá với vị trí ở trung tâm châu Á và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam là địa điểm lý tưởng để tổ chức Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023.

Trong đó, Vietnam Airlines là hãng hàng không có mạng lưới đường bay ngày càng phát triển, kết nối khu vực và toàn cầu. "Chúng tôi rất vui mừng khi Vietnam Airlines đồng hành cùng chúng tôi trong vai trò hãng hàng không chủ nhà của hội nghị năm nay” -Tổng Giám đốc IATA chia sẻ.

Theo ông Willie Walsh, Vietnam Airlines là hãng hàng không có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong IATA khi liên tiếp duy trì đạt chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong gần hai thập kỉ kể từ khi là thành viên của IATA.

Hãng đạt mức Chủ động (Proactive) 4.0 trên thang điểm 5 về Văn hóa an toàn và được Airlines Rating đánh giá mức tối đa 7/7 về cấp độ an toàn. Tham gia Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với vai trò chủ nhà sẽ là cơ hội để hãng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác.

Ngành hàng không Việt Nam 25 năm duy trì liên tục không xảy ra tai nạn hàng không thương mại. Ảnh: P.ĐIỀN

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá: “Ngành hàng không Việt Nam đã gặt hái được những kết quả tích cực trong lĩnh vực an toàn và khai thác, mà nổi bật là 25 năm duy trì liên tục không xảy ra tai nạn hàng không thương mại trong bối cảnh ngành hàng không liên tục tăng trưởng hai con số trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, ngành hàng không cũng đạt Chứng nhận của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và đạt chứng nhận năng lực giám sát an toàn hàng không FAA CAT 1 của Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ. Các hãng hàng không Việt Nam đều được IATA đánh giá cấp Chứng nhận an toàn khai thác.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa khẳng định hãng không ngừng nỗ lực để đảm bảo các chuyến bay luôn cất cánh bay an toàn tuyệt đối. Việc Vietnam Airlines được lựa chọn là hãng hàng không chủ nhà năm nay đã cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với mức độ an toàn và hiệu quả khai thác của chúng tôi, cũng như của toàn ngành hàng không Việt Nam.

Dịp này, Vietnam Airlines đã cùng IATA ký kết Hiến chương về Văn hóa An toàn; đồng thời xây dựng nội dung đối thoại với lãnh đạo hãng hàng không, nhà chức trách hàng không cũng như lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước; bàn luận xung quanh chủ đề xây dựng văn hoá an toàn hàng không.

Quốc hội sẽ giám sát hoạt động an toàn hàng không trong 8 năm qua (PLO)- Quốc hội sẽ thực hiện giám sát về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không dân dụng từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 31-12-2023.

PHONG ĐIỀN