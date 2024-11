Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ thi công cao tốc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 20/11/2024 11:12

Sáng 20-11, tại tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) và dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công trên công trường. Ảnh: CHÂU ANH

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc BQL dự án Mỹ Thuận cho biết đến nay tuyến chính cao tốc đã bàn giao 100% mặt bằng, không còn vướng mắc gì. Chỉ còn khoảng 200m tuyến nối nằm trên địa bàn TP Cần Thơ vướng bãi rác, dự kiến trong tháng 12-2024, địa phương sẽ hoàn thành việc di dời.

Về tình hình triển khai thi công, đến nay đã thực hiện xong khoảng 50% khối lượng hợp đồng. Theo ông Tuân, đối với mục tiêu trong năm 2024 phải hoàn thành 117 cầu trên tuyến chính, hiện đã có 41 cầu hoàn thành đến bản mặt cầu. Các cầu còn lại đang thi công kết cấu phần dưới, lao lắp dầm... và dự kiến sẽ cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Còn đối với mục tiêu hoàn thành công tác đắp gia tải toàn bộ 110km tuyến cao tốc đã và 2,8km tuyến nối, tính đến thời điểm này đã đắp xong khoảng 53%, dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành.

Ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc BQL dự án Mỹ Thuận báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thi công, những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án vẫn là vật liệu. Để giải quyết vấn đề này, BQL dự án Mỹ Thuận đã làm việc với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang đề nghị cung cấp nguồn vật liệu theo cơ chế đặc thù.

“Đến nay, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã cấp cho dự án khoảng 19 triệu m3 cát, cơ bản về trữ lượng là đủ, nhưng công suất khai thác thì hiện đang thiếu” - ông Tuân thông tin thêm.

Một khó khăn nữa, là mới đây, tỉnh An Giang đã tạm dừng khai thác 7 mỏ, do khai thác quá độ sâu thiết kế, chất lượng xấu và có nguy cơ sạt lở bờ sông. Hiện BQL dự án Mỹ Thuận cũng đang tích cực làm việc với tỉnh An Giang để sớm đưa 2 mỏ cát đã khắc phục xong các tồn tại để khai thác trở lại.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện dự án thành phần 3, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho hay đến nay, tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, do tình hình cát khan hiếm, nên đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thành các cầu trên tuyến. Hiện, đang hoàn thiện và gác dầm 5/24 cầu, các cầu còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công các mố trụ cầu.

Đối với nguồn vật liệu cát, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho biết dự án thành phần 3 có nhu cầu khoảng 6 triệu m3 cát và được cấp mỏ cát ở tỉnh An Giang, với trữ lượng khoảng 2,6 triệu m3. Vừa qua, Hậu Giang có chia sẻ cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khoảng 500.000 m3. Và mới đây, tỉnh Bến Tre đã có cam kết cung cấp khoảng 3,4 triệu m3, trong đó, đầu tháng 12-2024, sẽ cấp khoảng 1,5 triệu m3, trữ lượng còn lại dự kiến sẽ cấp trong cuối năm 2024.

Đến nay, dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thực hiện đạt khoảng 26% giá trị hợp đồng, dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ đạt khoảng 36% giá trị hợp đồng, đạt 100% theo kế hoạch. Ảnh: CHÂU ANH

Về sản lượng thi công, đến nay dự án thành phần 3 hiện thực hiện đạt khoảng 26% giá trị hợp đồng, dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ đạt khoảng 36% giá trị hợp đồng, đạt 100% theo kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công trên công trường. Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư hai dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị đã và đang dồn sức triển khai thi công cũng như tháo gỡ những khó khăn cho các công trình cao tốc trọng điểm quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề còn lại phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực hiện của các đơn vị thi công. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, những phần việc khó khăn phát sinh cần phải có sự chung tay giải quyết của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phải ưu tiên cho cao tốc trục dọc (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau), bằng mọi giá phải đưa công trình này về đích vào năm 2025.

Cũng Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, về đối với nguồn vật liệu cát san lấp, cát biển là giải pháp lâu dài. Hiện nay, công suất khai thác cát biển ở tỉnh Sóc Trăng đang chậm tiến độ khoảng 50%, vì chỉ khai thác được 15 ngày/tháng. Do đó, cần tập trung nghiên cứu tìm cách khai thác liên tục, tạo dây chuyền để nâng cao công suất tối đa. Vấn đề này cần phải có sự tính toán, huy động việc sử dụng các máy móc, thiết bị, công nghệ sẵn có phù hợp với tình hình thực địa, môi trường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tại làm việc tại Sóc Trăng chiều nay, các chủ đầu tư, lãnh đạo các địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết, cụ thể về các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.