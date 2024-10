9 tháng đầu năm có 7,4 triệu lượt khách du lịch đến Lâm Đồng 16/10/2024 16:27

(PLO)- Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Lâm Đồng, khi lượng khách du lịch đến tỉnh này đạt 7,4 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Chiều 16-10, tại TP Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 10.

Điểm sáng ngành du lịch

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm 2024, tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng tăng 3,35%; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,56%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,17% (trong đó, công nghiệp tăng 1,39%); khu vực dịch vụ tăng 4,71%.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 30-9 đạt 9.669,4 tỷ đồng, bằng 73,9% so với dự toán Trung ương giao, bằng 68,3% dự toán địa phương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm, bộ máy chính quyền của địa phương cơ bản đã được kiện toàn; tập trung chỉ đạo ổn định tình hình, xây dựng tỉnh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực chấn chỉnh lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết những vụ việc quan trọng, phức tạp, nổi cộm, kéo dài, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VÕ TÙNG

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng; tổ chức nhiều chương trình, lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đối tượng yếu thế.

Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Lâm Đồng khi lượng khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 7,4 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 426 nghìn lượt khách, tăng 42%; khách nội địa đạt 6.974 nghìn lượt khách, tăng 12,3%. Khách qua lưu trú đạt 5.450 nghìn lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhìn nhận trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và khả năng, năng lực của tỉnh, một số lĩnh vực có sự giảm sút so với kết quả đã đạt được trong những năm qua như: thu hút đầu tư, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công.

Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội

Trên lĩnh vực ANTT, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao (đạt 92,79%); công tác đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, số vụ án khởi tố đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường khởi tố tăng 71 vụ; tội phạm về ma túy khởi tố tăng 32 vụ.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin tại hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo lãnh đạo công an tỉnh, công tác điều tra, xử lý tội phạm được đảm bảo theo quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Các mặt công tác về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT được phát huy, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 theo chức năng của lực lượng Công an cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được tăng cường, số người chết do tai nạn giao thông được kéo giảm 29,6%, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài...

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, cơ bản hoàn thành tốt các mặt công tác trọng tâm đã đề ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa phương; đảm bảo ANTT dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương...