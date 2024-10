9 tháng năm 2024, EVNNPC đạt 74,649 tỉ kWh điện thương phẩm, tăng 10,3% 14/10/2024 18:00

(PLO)- Tháng 9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 8,127 tỉ kWh điện thương phẩm, lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 74,649 tỉ kWh, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2023, đạt 78,63% kế hoạch cả năm EVN giao.

EVNNPC vừa phát đi thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2024.

9 tháng năm 2024, EVNNPC đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc; Đảm bảo cung cấp điện thực hiện phương án ứng trực phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và các dịp nghỉ Lễ, Tết và các các hoạt động chính trị - xã hội của các địa phương.

EVNNPC đầu tư trạm biến áp mới để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong tháng 9, EVNNPC chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI), gây thiệt hại nặng nề đến lưới điện khu vực miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh khu vực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái,… Ngay sau khi cơn bão đi qua, EVNNPC đã huy động mọi nguồn lực, cử các đội xung kích tại các Công ty Điện lực ít bị ảnh hưởng, các đơn vị phụ trợ và các đơn vị nhà thầu, cùng sự hỗ trợ nhân lực từ Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực Hà Nội với tổng số trên 3.000 người, đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Điện thương phẩm tháng 9 toàn Tổng công ty đạt 8,127 tỉ kWh, lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 74,649 tỉ kWh, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2023, đạt 78,63% kế hoạch cả năm EVN giao. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 61,82%, tăng 13,13% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 30,49%, tăng 8,71% so với cùng kỳ, thành phần thương nghiệp chiếm tỷ trọng 3,23%, tăng 14,62%.

Tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng 2024 ở mức 3,79%, giảm 0,61% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,31% so với kế hoạch EVN giao.

Về chỉ tiêu tiếp cận điện năng, trong tháng 9 năm 2024, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 168 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,3 ngày, giảm 0,23 ngày so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 9 tháng năm 2024, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.812 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,22 ngày, giảm 0,33 ngày so với cùng kỳ 2023; giảm 3,78 ngày so với quy định của EVN.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền của Tổng công ty tính đến hết tháng 9 đạt 90,23%, cao hơn 3,1% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2024; Tỉ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 lũy kế hết tháng 9/2024 đạt 100%. Trong 9 tháng 2024 Tổng công ty đã khởi công 28 dự án và đóng điện 41 dự án 110kV.

EVNNPC xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 là rất nặng nề, các đơn vị cần phải chủ động, bám sát kế hoạch của Tổng công ty; Đảm bảo công tác vận hành và quản lý đường dây vận hành an toàn, giảm thiểu sự cố trong các tháng còn lại năm 2024.

EVNNPC áp dụng công nghệ sửa chữa điện Hotline.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, từ Tổng công ty đến các Công ty Điện lực, Điện lực; Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc, Trung tâm Chăm sóc khách hàng; Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc… đảm bảo thực hiện tốt Quy trình kinh doanh của EVN, Quy định chăm sóc và đánh giá sự hài lòng của khách hàng trong EVNNPC và các quy định liên quan khác.

3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút của công tác đầu tư xây dựng, để hoàn thành số lượng 41 dự án khởi công và 35 dự án đóng điện còn lại của 3 tháng cuối năm, các Ban QLDA phải dốc toàn lực phối hợp cùng nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực cho dự án có kế hoạch khởi công-đóng điện theo đúng cam kết. Cùng với đó là sự chung tay của các Công ty Điện lực trong công tác xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, cắt điện phục vụ đóng điện... Tổng công ty phấn đấu đưa các dự án khởi công - đóng điện trên địa bàn đảm bảo kế hoạch, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cũng như giảm tổn thất điện năng cho lưới điện trên địa bàn đơn vị quản lý.