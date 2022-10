Á hậu 5 Miss Grand 2022 tung bằng chứng bị ép bỏ danh hiệu, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đi xây trường học ở vùng cao

Á hậu 5 Miss Grand 2022 đưa ra bằng chứng bị ép bỏ danh hiệu

Ngay sau khi BTC Miss Grand International 2022 công bố việc Yuvna Rinishta- Á hậu 5 Miss Grand International từ bỏ vương miện thì phía Miss Grand Mauritius và người đẹp bất ngờ lên tiếng về sự việc này.

Theo BTC Miss Grand Mauritius và Yuvna Rinishta, người đẹp đã bị BTC Miss Grand International ép ký vào tờ đơn từ bỏ danh hiệu với nội dung không thể hoàn thành nhiệm vụ.

"Bài viết được Miss Grand International đăng là không đúng sự thật. Miss Grand Mauritius đã được giao hợp đồng này để ký, nhưng chúng tôi không đồng ý và không ký bất cứ điều gì.

Người đẹp Yuvna Rinishta của chúng tôi đã đơn phương từ bỏ danh hiệu do không phù hợp với hành vi mới nhất của Tổ chức Miss Grand International với Tổ chức của chúng tôi và những người khác. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu Miss Grand International ngừng đăng tải những tin tức giả mạo này.

Đây là hình ảnh đầy đủ hợp đồng không có chữ ký của Yuvna Rinishta - người đẹp của chúng tôi" - phía Miss Grand Mauritius cho biết.

Hiện tại, thông tin từ phía BTC Miss Grand Mauritius và Yuvna Rinishta đang gây xôn xao. Khán giả vẫn chờ đợi BTC Miss Grand International lên tiếng thêm về vụ việc.

Nguyễn Đình Vũ trầm trồ về giọng khủng của “cậu bé dân ca” Minh Nhật

Tập 2 Toả sáng ước mơ khiến giám khảo Hải Yến Idol, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đình Vũ đau đầu khi liên tục xuất hiện những thí sinh mạnh.

Tại vòng thi thứ 2, top 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ ghép cặp thành 10 đội đối đầu trực tiếp với nhau.

Trong đó, “cậu bé dân ca” Minh Nhật cùng các đồng đội của mình là Việt Đức và Đại Dương thể hiện sở trường của mình qua ca khúc “Nước Ngoài”.

Minh Nhật vừa cất tiếng hát khiến giám khảo Nguyễn Đình Vũ há hốc miệng vì quá ngạc nhiên. Với chất giọng ngọt ngào, cậu bé đã truyền tải tình cảm dành cho mẹ qua từng ca từ khiến ban giám khảo lẫn khán giả tại trường quay nghẹn ngào.

Không thua kém đội bạn, nhóm LAT gồm Hải Long, Huỳnh Thanh, Hoàng Anh đem đến không khí trẻ trung qua ca khúc “Vết Mưa”.

Sau khi thảo luận, nhóm an toàn bước vào vòng tiếp theo cùng chương trình chính là 3Boi gồm các thí sinh Minh Nhật, Việt Đức, Đại Dương với tổng số điểm 83,1.

Toả sáng ước mơ phát sóng vào lúc 21h thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9.

Sơn Tùng M-TP thực hiện chuỗi dự án cộng đồng

Nối tiếp chuỗi dự án Sky Decade kỷ niệm 10 năm ca hát, Sơn Tùng M-TP tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng với hành trình mang tên Dreams in the sky.

Cụ thể, hành trình tập trung vào các hoạt động xã hội ý nghĩa, cổ vũ và chắp cánh ước mơ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với mục tiêu này, hành trình Dreams in the sky của nam ca sĩ đã bắt đầu từ ngày 22-10 bằng những chuyến thăm hỏi, giao lưu tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ngay sau đó, anh tiếp tục tham gia hoạt động giao lưu, trang trí tô điểm cụm Trường mầm non, tiểu học, THCS Hồng Thái (tỉnh Tuyên Quang) vào ngày 23-10.

Ngày 24-10, Sơn Tùng M-TP bất ngờ xuất hiện trong lễ chào cờ của Trường THPT Lê Quý Đôn (tỉnh Thái Bình). Không chỉ về thăm trường cũ với tư cách là nhà tài trợ học bổng khuyến học, nhân dịp này, nam ca sĩ còn dành thời gian trò chuyện, lan tỏa thông điệp tích cực khuyến khích học sinh hãy sống hết mình, chạy hết tốc lực về phía trước để thực hiện giấc mơ của mình.

Hành trình đầy ý nghĩa của nam ca sĩ tạm khép lại bằng lễ khởi công xây dựng Trường mầm non Pú Súa (tỉnh Điện Biên) vào ngày 26-10, với mong muốn xây dựng một khu nhà mới để cải thiện cơ sở học tập của các em học sinh nơi đây.

Sơn Tùng M-TP khẳng định, trong tương lai, Dreams in the sky sẽ còn được tiếp nối bằng các hoạt động khác hướng đến cộng đồng khắp mọi tỉnh thành, với những mục tiêu khác nhau để có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội.