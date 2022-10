Agribank đóng góp chung tay vì một “Thành phố nghĩa tình”

(PLO)- Ngày 19-10, trong khuôn khổ chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 21 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, Agribank đã vinh dự đồng hành, chung tay đóng góp 1,2 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” TP. Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (17-10-2022 – 18-11-2022), nhân kỷ niệm ngày “Thế giới chống đói nghèo”, các tổ chức, cá nhân đã và đang nỗ lực chung tay nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Là đầu tàu phát triển kinh tế trọng điểm của cả nước, tuy vậy, TP. Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm giúp đỡ. Đại dịch COVID-19 càng làm cho công tác chăm lo đời sống, khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều nỗ lực, các hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” vẫn được tổ chức đều đặn và tích cực, góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội.

Suốt nhiều năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: Xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, tài trợ học bổng, phương tiện đi học cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phương tiện sinh kế và nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực khác cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Phát huy những thành quả đó, thông qua chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, Quỹ “Vì người nghèo” TP. Hồ Chí Minh đã quyên góp được hơn 40 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ người dân.

Trải qua gần 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xem đây là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank xây dựng và gìn giữ, thông qua việc đóng góp mỗi năm trên 500 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước; tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương…

Từ đầu năm 2022 đến nay, Agribank đã ủng hộ gần 330 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước. Vừa qua, Agribank cũng đã ủng hộ 2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP. Hà Nội. Dự kiến trong năm 2022, Agribank sẽ dành khoảng 600 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên khắp các tỉnh, thành cả nước.

Với những đóng góp tích cực với công tác an sinh xã hội trong nhiều năm qua, Agribank được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận là Ngân hàng vì cộng đồng; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng; Ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khu vực Đông Nam Á...

MAI ANH