Agribank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023

Tối 10-12, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Festival Tôm Cà Mau với chủ đề “Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt” và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Diễn ra từ ngày 10 đến 13-12, Festival là chuỗi sự kiện gồm không gian trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP với khoảng 400 gian hàng, hội thảo tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL; Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau... cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn khác của lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân tỉnh Cà Mau, du khách trong, ngoài nước và đối tác quốc tế.

Ông Châu Tùng Lâm - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Cà Mau nhận hoa từ ban tổ chức

Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực "Tam nông", Agribank vinh dự đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp ngành tôm nói riêng và ngành thủy sản nói chung tại sự kiện ý nghĩa này. Xác định ĐBSCL là một trong những khu vực phát triển kinh tế trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong những năm qua, Agribank luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tại khu vực này, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản và lúa gạo, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị về phát triển Vùng ĐBSCL. Về lĩnh vực thủy sản, đến ngày 31-8, tổng dư nợ của Agribank đạt 67 ngàn tỷ đồng, tăng 3 ngàn tỷ so với đầu năm, tại khu vực ĐBSCL, dư nợ cho vay lĩnh vực thủy sản đạt hơn 32 ngàn tỷ đồng với gần 77 ngàn khách hàng (76.7 ngàn khách hàng cá nhân; 300 khách hàng pháp nhân), tăng 2,1 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,06% so với đầu năm là khu vực cho vay lĩnh vực thủy sản lớn nhất cả nước với tỷ trọng 48,3%. Agribank cũng đã triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm, thủy sản quy mô 3.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đến nay doanh số giải ngân đối với lĩnh vực thủy sản đã đạt hơn 900 tỷ đồng với 693 khách hàng. Nguồn vốn Agribank cũng hỗ trợ phát triển có hiệu quả đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, những sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao, những sản phẩm OCOP.

Agribank không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn mà còn đồng hành với bà con trong quá trình sử dụng đồng vốn đối với việc nuôi trồng, chăm sóc, phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Nguồn vốn Agribank đã tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế địa phương.

Đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long, Agribank khẳng định vai trò chủ lực trong hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư phát triển thủy sản nói riêng và tăng trưởng kinh tế nông nghiệp - nông thôn nói chung theo hướng bền vững.

M.T