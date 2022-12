‘Agribank - Sức sống xanh’ trao giải đặc biệt 01 tỷ đồng chương trình tiết kiệm dự thưởng tại Quảng Bình

(PLO)- Sáng 17-12-2022, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Agribank trang trọng tổ chức Lễ trao giải Đặc biệt 01 tỷ đồng cho Khách hàng Trương Thị Hương Hoa trúng thưởng Chương trình Tiết kiệm dự thưởng (TKDT) “Agribank – Sức sống xanh”

Lễ trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải Đặc biệt của Agribank diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, sở ban ngành địa phương, đại diện cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Đại diện Agribank có Phó Tổng giám đốc Phạm Đức Tuấn cùng lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hải Phòng, khách hàng thân thiết của Agribank tham dự.

Chương trình TKDT “Agribank - Sức sống Xanh” diễn ra từ ngày 17-10-2022 và kết thúc sớm vào ngày 02-12-2022 (chương trình kết thúc sớm do hết mã dự thưởng). Chương trình có 32.131 giải thưởng, tổng giá trị 17,1 tỷ đồng. Ngày 7-12-2022, Agribank đã phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng quay số xác định trúng thưởng chương trình TKDT “Agribank - Sức sống Xanh” và xác định được chủ nhân duy nhất may mắn trúng thưởng Giải đặc biệt 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng của chương trình Tiết kiệm dự thưởng là khách hàng Trương Thị Hương Hoa có mã số trúng thưởng là 0264349 gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình. Agribank cũng tổ chức trao thưởng cho hơn 32.000 khách hàng khác trúng các giải Nhất, Nhì, Ba và May mắn của chương trình TKDT này tại các chi nhánh Agribank trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 17 tỷ đồng.

Chỉ sau 35 ngày thực hiện gần 70.500 khách hàng đã tham gia gửi tiền, Chương trình huy động được 18 nghìn 605 tỷ đồng, đạt 103,4% so với kế hoạch dự kiến. Tỷ lệ trúng thưởng lên tới 99.98%. Có được thành công này, là do sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của khách hàng, cũng như những nỗ lực của Agribank trong việc triển khai minh bạch, hiệu quả chương trình TKDT với quy mô lớn trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng giám đốc Agribank Phạm Đức Tuấn chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt và mong rằng phần thưởng này sẽ góp thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, đồng thời nhấn mạnh “Nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế của đất nước, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã ban hành nhiều sản phẩm tiền gửi có sức hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu cũng như thị hiếu của người dân. Agribank cũng là kênh dẫn nguồn vốn hiệu quả, từ nguồn vốn của Agribank các hộ nông dân trên khắp cả nước có điều kiện phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Phó Tổng giám đốc Agribank Phạm Đức Tuấn cho biết thêm "Agribank hiện đang triển khai đợt phát hành Trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 10 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 08 năm; Lãi suất được trả hàng năm bằng lãi suất Tiết kiệm 12 tháng cộng thêm 1,6%/năm trong 05 năm đầu, cộng 3,1%/năm trong 03 năm cuối. Đây là cơ hội tốt cho khách hàng gửi tiền và các nhà đầu tư; Thời hạn đăng ký chỉ kéo dài đến ngày 29/12/2022. Quý khách hàng có thể đăng ký mua tại tất cả các chi nhánh Agribank trên toàn quốc”

Không giấu được nỗi vui mừng, bà Trương Thị Hương Hoa chia sẻ “Nhận được tin trúng thưởng, gia đình tôi rất bất ngờ. Không ngờ rằng nhờ 1 món tiền nhỏ tiết kiệm tại Agribank tôi lại được may mắn trúng thưởng giải đặc biệt duy nhất đến 1 tỷ đồng. Cả gia đình đều vui mừng, phấn khởi. Từ đây, gia đình tôi có cơ hội phát triển kinh tế gia đinh, vươn lên làm giàu. Sự tin tưởng vào Ngân hàng Nông nghiệp đã cho tôi có niềm vui ngày hôm nay. Mong rằng sẽ có nhiều người may mắn trúng thưởng như tôi. Tôi hy vọng rằng Agribank mãi luôn là địa chỉ tin cậy cho khách hàng gửi tiền”.

Đây là khách hàng may mắn trúng thưởng giải đặc biệt thứ 3 của các chương trình TKDT Agribank trong năm 2022. Trong tháng 9 và tháng 10, Agribank đã trao 02 giải Đặc biệt 01 tỷ đồng cho 2 khách hàng may mắn trúng thưởng, là khách hàng Phạm Đức Tuấn gửi tiền tại Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh và khách hàng Hoàng Thị Bình, gửi tiền tại Agribank chi nhánh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia, vai trò chủ lực trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Dòng vốn tín dụng Agribank được tập trung vào sản xuất kinh doanh, tăng trưởng xanh, nông nghiệp sạch, lĩnh vực nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất toàn Ngành Ngân hàng, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam và kinh tế xã hội đất nước.

MAI ANH