Ai chống lưng cho bị can Nghiêm Quang Minh xây chung cư mini bị cháy ở Thanh Xuân

Nhiều người dân xung quanh chung cư mini 9 tầng bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết họ đã phản ánh với cấp có thẩm quyền việc toà nhà này xây dựng sai phép từ khi công trình này thi công nhưng sai phạm không được ngăn ngừa.

Như PLO đã thông tin, tháng 3-2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Theo giấy phép, công trình được xây 6 tầng (chiều cao tương đương 20,2m, không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tỷ lệ xây dựng là 70%, trong diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, trên thửa đất 240m2.

Giấy phép xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thi công đúng bản vẽ, đặc biệt phải liên hệ với cảnh sát PCCC để được hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện, công trình này được xây cao 9 tầng, tỷ lệ xây dựng cũng đạt 100% diện tích đất, đều vượt so với giấy phép. Đặc biệt, sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Toà nhà chỉ có lối ra vào duy nhất, không có cầu thang thoát hiểm, không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

Người dân quanh khu vực ngách 29/70 phố Khương Hạ cho hay từ khi chung cư mini này xây dựng, họ đã nhiều lần phản ánh tới cấp có thẩm quyền về việc toà nhà xây dựng sai phép, không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC…

Thế nhưng, sau đó công trình trên vẫn tiếp tục được hoàn thiện, đưa vào sử dụng và để xảy ra vụ hoả hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người thiệt mạng, 42 người bị thương.

Trao đổi với PLO tối ngày 13-9, ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thừa nhận chính ông là người ký giấy phép xây dựng công trình trên cấp cho ông Nghiêm Quang Minh vào năm 2015.

“Khi họ xây dựng sai phạm (vào năm 2015 -PV), tôi đã có 2 văn bản chỉ đạo. Một là qua báo cáo của Thanh tra xây dựng quận thì tôi đã ra quyết định xử phạt. Đồng thời, tôi cũng ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường chủ trì việc cưỡng chế đó. Còn tiếp theo xử lý thế nào giờ phải kiểm tra lại” - ông Thái nói.

Trao đổi với báo chí ngày 18-9, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng không chỉ có mỗi tòa chung cư mini bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xây sai phép, mà tại Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng vượt so với giấy phép.

Điều đặc biệt là các công trình này đều được “phạt cho tồn tại” và đây chính là kẽ hở để chủ đầu tư công trình chạy chọt để sai phạm được hợp thức hoá. Đồng thời là hình thức đồng phạm một cách hợp pháp với sai phạm của cán bộ quản lý, cán bộ địa phương.

Theo ông Nghị, không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt chung cư mini xây dựng sai phép này được ngang nhiên tồn tại như vậy. “Mỗi công trình ấy đằng sau đều có người chống lưng đấy. Không phải mình đương đầu với chủ công trình vi phạm đâu, mình còn đương đầu với cả cái anh chống lưng đó” - ông Nghị nhấn mạnh và đề nghị TP cần nghiêm khắc trong xử lý trách nhiệm cán bộ, nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xử lý.

Liên quan vụ cháy, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, ngụ Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội vi phạm quy định về PCCC theo quy định.