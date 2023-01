Ấn Độ: Hoang dã và huyền bí

(PLO)- Lạc hậu và hiện đại, nghèo đói và giàu sang, hoang dã và huyền bí… là những gam màu tương phản trong guồng quay của cuộc sống ở Ấn Độ.

Trước khi lên tour du lịch tự túc, chúng tôi cũng đã nghe những người đi trước - trong đó có những cao nhân kinh nghiệm du lịch bụi - từng nếm trải khi đến Ấn Độ khuyến cáo. Chính những khuyến cáo như vậy càng khiến chúng tôi quyết tâm đặt chân đến Ấn Độ cho bằng được để cảm nhận những thái cực giàu nghèo, sắc thái tương phản hoang dã - hiện đại của đất nước đông dân thứ hai thế giới này. Chúng tôi đã có một hành trình khám phá tam giác vàng du lịch Ấn Độ: New Delhi - Jaipur - Agra - New Delhi.

Jaipur - thành phố màu hồng

Chuyến bay hạ cánh xuống phi trường ở Ấn Độ đã quá nửa khuya. Hoàn tất thủ tục hải quan và nhận hành lý ra xe, ngoài trời lạnh tới 10 độ C. Về đến khách sạn Ibis, thật bất ngờ phải trải qua khâu kiểm tra an ninh không khác gì ngoài sân bay trước khi làm thủ tục check in nhận phòng. Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi tranh thủ thưởng thức món điểm tâm sáng đậm chất ẩm thực Ấn Độ để kịp hành trình khám phá miền đất của thần linh với cung đường New Delhi - Jaipur.

Trên cung đường đến TP màu hồng Jaipur nổi tiếng nằm trong mạch du lịch tam giác vàng Ấn Độ cùng Agra, chúng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trước hình ảnh đất nước và con người nơi đây. Lạc hậu và hiện đại, nghèo đói và giàu sang, hoang dã và huyền bí…, tất cả gam màu tương phản được thể hiện rõ nét trong guồng quay của cuộc sống đang vận hành.

Điểm check in đầu tiên là pháo đài Amber - một trong những pháo đài đồ sộ nhất của Ấn Độ với những thành lũy lớn cùng hàng loạt cửa ngõ và những lối đi lát đá, pháo đài nhìn ra hồ Maota. Kiến trúc Amber nhìn từ xa giống như căn cứ quân sự với vòng tường thành hoành tráng chạy quanh sườn núi trông giống như Vạn Lý Trường Thành tận bên Trung Quốc. Khi vào bên trong, chúng tôi mới cảm nhận được khung cảnh ấm áp và hệ thống đồ sộ các phòng, đại sảnh, vườn cây xanh mướt hay những tháp canh với tầm nhìn bao quát cả khu vực pháo đài. Càng đi sâu, chúng tôi càng bị hớp hồn với những bức tranh trên tường cùng đường nét chạm khắc, họa tiết mang dấu ấn của đạo Hồi và đạo Hindu.

Cách pháo đài Amber không xa là cung điện Jal Mahal, được mệnh danh là Cung điện nước. Cung điện bằng đá cẩm thạch nằm ngay giữa hồ Man Sagar, thủ phủ bang Raiasthan. Jal Mahal có phong cách kiến trúc cực kỳ độc đáo, kết hợp giữa kiến trúc theo phong cách Hồi giáo Ba Tư Mughal và phong cách thuyền gỗ Rajput, chính vì thế cung điện được xem là tượng trưng cho hình ảnh con thuyền đang nổi trên mặt nước.

Không chỉ khoác lên mình màu hồng bắt mắt, Jaipur còn nổi tiếng với hàng loạt di sản văn hóa như pháo đài, cung điện cùng những công trình mang phong cách Hoàng gia. Người dân Jaipur luôn tự hào về những di sản văn hóa trong TP, trong đó phải kể đến pháo đài và cung điện mang hơi thở cổ kính với lối kiến trúc cổ xưa của một đô thị buôn bán.

Nằm kế bên City Palace là một đài thiên văn quan sát vũ trụ để hoàng thân có thể dễ dàng thực hiện niềm đam mê của mình. Các dụng cụ tại đài thiên văn Jantar Mantar được xây dựng bởi Maharaja Jai Singh trong thế kỷ 18, dựa theo nguyên mẫu từ bộ sưu tập hiện đại tương tự ở Delhi. Các công trình đồ sộ thể hiện sự tài hoa của người xưa trong nghiên cứu thiên văn học, khi mà độ chính xác tuyệt đối với những khối đá khổng lồ hết sức phức tạp và tinh vi.

TP Jaipur còn rất nhiều di sản văn hóa nổi tiếng, trong đó phải kể đến cung điện Hawa Mahal được mệnh danh là một trong những cung điện gió nổi tiếng ở Ấn Độ. Cung điện có lối kiến trúc hình kim tự tháp năm tầng và được xây dựng với chất liệu sa thạch màu đỏ và hồng đặc trưng. Hawa Mahal được xây dựng như một khu phức hợp dành cho phụ nữ Hoàng gia. Điểm đặc biệt của Hawa Mahal chính là hệ thống gần 1.000 ô cửa sổ được ví như chiếc “tổ ong” đón gió. Mặt tiền của cung điện được chạm khắc cầu kỳ cùng các ô cửa nhỏ để từ các ô cửa tòa nhà này phụ nữ Hoàng gia có thể nhìn ngắm đường phố mà không sợ bị người ngoài trông thấy.

Taj Mahal - biểu tượng tình yêu vĩnh cửu

Trên cung đường từ Jaipur về Agra vẫn còn đó những làng quê nghèo khó, bức tranh hoang dã, hỗn độn, huyền bí vẫn xoay vòng theo bánh xe thời gian nhưng dường như đó chỉ là những gì dành cho phần xác của xã hội này. Còn phần hồn phía trong những ngôi đền như Taj Mahal, thành cổ Fatehpur Sikri hay pháo đài Agra… con người sống cho những vị thần với tất cả những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất và tôn kính nhất ở xứ sở thần linh này.

Khi đặt bút viết dòng chia sẻ này, tôi chỉ muốn nói rằng: Ấn Độ nói chung và New Delhi nói riêng có rất nhiều điều khiến bạn... shock! Chính vì vậy, cách tốt nhất là hãy từ bỏ ngay mọi sự so sánh hình ảnh của xứ sở thần linh này với những nơi xa hoa mà bạn từng đặt chân đến. Không phải du khách nước ngoài nào lần đầu đến đây cũng dễ dàng “tiêu hóa” ngay hình ảnh những đàn gia súc từ bò, dê, heo cho đến lạc đà, voi, ngựa, chó đi lại đầy trên đường trông giống như Safari giữa lòng TP!

Trên đường đến TP cổ Agra, chúng tôi ghé thăm thành cổ Fatehpur Sikri hay còn gọi bằng một cái tên khác là Victory. Qua sự hướng dẫn nhiệt tình của anh chàng hướng dẫn viên địa phương, chúng tôi hiểu phần nào khởi nguồn của đế quốc Mughal qua công trình thành cổ Fatehpur Sikri. Khu thành cổ này có một nhà thờ Hồi giáo lớn đó là nhà thờ Jama Masjid - đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Ấn Độ. Phần lớn các di tích ở đây được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ. Lối kiến trúc chung của thành cổ Fatehpur Sikri được lấy ý tưởng từ kiến trúc của Ấn Độ, Ba Tư, Hồi giáo.

Khởi hành đến TP cổ Agra bên dòng sông huyền thoại Gianma, điểm tham quan được chúng tôi trông đợi nhất trong suốt hành trình là đền Taj Mahal - một biểu tượng của tình yêu, đồng thời cũng là biểu tượng của ngành du lịch Ấn Độ. Đền Taj Mahal là di sản văn hóa nổi tiếng mang phong cách Hồi giáo độc đáo được Vua Shah Jahan cho xây bằng đá cẩm thạch trắng trong vòng 20 năm để tưởng nhớ đến người vợ quá cố.

Thiên đường chưa ai tới nhưng Taj Mahal chắc chắn là cảm hứng cho trí tưởng tượng của con người về thiên đường. Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới khiến cho hoàng đế dốc tâm nguyện kiến tạo nên những công trình kỳ vĩ đến mức tuyệt hảo như vậy. Nhà thơ Tagore đã mô tả công trình kiến trúc này như “một giọt nước mắt đọng trên má thời gian”. Để vào khu phức hợp Taj Mahal, du khách phải đi qua cổng an ninh. Bạn không được mang theo bất kỳ thứ gì ngoài tiền mặt để mua vé và máy ảnh.

Trước khi về New Delhi, chúng tôi cũng kịp chiêm ngưỡng pháo đài đỏ Red Fort. Công trình này thoáng nhìn từ ngoài vào trông giống một góc Quảng trường đỏ ở xứ sở Bạch Dương. Di sản văn hóa này là một trong những pháo đài Mughal quan trọng nhất ở Ấn Độ.

New Delhi - vùng đất đa sắc màu

Chúng tôi được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa cải rợp sắc vàng qua cửa kính ô tô khi lướt trên cao tốc từ Agra về New Delhi. Con đường cao tốc hiện đại, rộng thênh thang nhưng rất ít ô tô lưu thông, thi thoảng còn có xe máy, xe công nông chạy... ngược chiều!

Ngoài phi trường Indira Gandhi nhộn nhịp, các khách sạn sang trọng với những thương hiệu đẳng cấp quốc tế và sự hội tụ của nhiều công ty đa quốc gia, New Delhi còn có một khu Old Delhi cổ kính từ thời Mogul. Old Delhi nép mình bên pháo đài đỏ Red Fort với nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid sừng sững soi bóng xuống khu chợ đầy màu sắc và mùi vị Khari Baoli.

Khi xe đến trạm dừng chân, mời bác tài kiêm hướng dẫn viên dùng bữa cơm chung với đoàn, chúng tôi mới nhận ra một điều rất thú vị là người dân ở đây ăn chay nhiều nhất thế giới! Con người nơi đây rất yêu mẹ thiên nhiên, môi trường sống hoang sơ, chim muông, thú hoang sống đan xen với môi trường sống của con người. Đối với tín đồ Ấn Độ giáo, bò được xem là loài vật linh thiêng, món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho loài người. Việc giết mổ và ăn thịt bò bị coi là tội lỗi, thậm chí là bất hợp pháp ở một số bang tại Ấn Độ.

Tương tự như xe tuk tuk ở Thái Lan, xe rickshaw là đặc sản của giao thông Ấn Độ. Nó có thể chở một người hay niêm chặt hàng chục người. Giá cả thì “nhìn mặt mà đối xử”, các bác tài mặc sức ra giá. Theo kinh nghiệm, để không bị hố hàng thì bạn cứ trả giá 30%-50% là có thể đi được.

Khi đế chế Hồi giáo Mughal hưng thịnh, nhiều di tích cổ nổi tiếng của Delhi được xây dựng, trong đó có Jama Masjid. Tọa lạc ở trung tâm Old Delhi, ngay tại Chawri Bazar và gần Chandni Chowk, đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất trong TP. Jama Masjid có cấu trúc khổng lồ, được xây dựng vào thế kỷ 17, bao gồm nhiều lối vào và đều dẫn đến nhà thờ chính. Nhà thờ Hồi giáo có hai tháp cao chót vót và vài mái vòm giống củ hành.

Từng là kinh đô của nhiều đế chế trong Ấn Độ cổ, Delhi đã là một TP lớn ở trên con đường thương mại cổ từ Tây Bắc Ấn Độ đi đồng bằng sông Hằng. Nhiều tượng đài cổ, các địa điểm khảo cổ và các tàn tích có tầm quan trọng quốc gia đã được xây nên trong lịch sử của quốc gia này.

Cách đó không xa là pháo đài đỏ Red Fort, chính là kinh thành do Vua Shah Jahan xây dựng năm 1638. Đây là tổng thể một thành quách đồ sộ có diện tích khoảng nửa cây số vuông dựng lên bằng đá ong đỏ nằm ngay giữa Delhi.

Điểm check in được xem như phiên bản Khải Hoàn Môn tận Paris không thể không ghé là cổng Ấn Độ (India Gate, xây năm 1931).

Cổng Ấn Độ cao 42 m, được xây theo kiểu Khải Hoàn Môn để tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Dưới cổng, bạn có thể nhìn thấy một ngọn lửa thiêng liên tục được thắp sáng và soi rõ tên những người lính khắc trên cổng.

Một trong những điểm độc đáo, thu hút du khách nhất New Delhi phải kể đến là tháp Qutab Minar.

Tháp Qutab Minar được coi là một trong bảy kỳ tích của Ấn Độ, là niềm tự hào của người dân Ấn, điều này càng làm tăng sức hấp dẫn của tháp đối với du khách.

PHẠM SÔNG THU