1 học sinh lớp 10 bị chặn đường đâm thấu bụng

Ngày 22- 11, Cơ quan công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Hoàng Minh Phong (17 tuổi, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi chặn đường dùng dao đâm em Trần Xuân Nhật (16 tuổi) trọng thương.



Nạn nhân Trần Xuân Nhật bị thương tích vùng bụng phải vào viện cấp cứu.

Trưa 21-11, sau khi tan học, Nhật (học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà) cùng nhóm bạn đạp xe về nhà.

Khi đang đi trên đường 70 thuộc xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), Nhật bất ngờ bị một người chặn đường, dùng dao đâm thấu bụng. Nạn nhân được đưa tới BV Đa khoa huyện Lộc Hà rồi chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Sau khi bị bắt giữ, Phong khai hôm 20- 11, Nhật cùng nhóm bạn đến quán Karaoke nơi Phong làm việc để hát. Tại quán, giữa Nhật và Phong xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sáng hôm sau, Phong tìm đến lớp học của Nhật để nói chuyện nhưng rồi tiếp tục cãi nhau. Phong chạy về lấy hai con dao và một ống sắt ra đứng đợi trên đường 70 thuộc xã Thạch Bằng, chờ Nhật qua rồi tấn công.

Theo ông Lê Sỹ Đài, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, Phong từng là học sinh cũ của trung tâm, sau nhiều lần vi phạm quy chế nhà trường, Phong đã tự nghỉ học.

+ Một vụ khác cũng liên quan tới hát karaoke, ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Long (52 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội giết người.

Chiều tối 18-11, từ việc mâu thuẫn khi hát karaoke, Long đã dùng dao đâm chết Hoàng Văn Đức (34 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng).