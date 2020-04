1 phụ nữ té sông tử vong trong đêm mưa

Ngày 9-4, thông tin từ UBND xã Phú Đức (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết ngành chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ không may té sông tử vong.



Lực lượng chức năng tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thông tin ban đầu, tối 8-4, vợ chồng chị LTTT (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) chạy ghe chở lúa. Khi đi đến ấp An Thuận, xã Phú Đức thì trời mưa to, chị T. không may trượt chân ngã xuống sông mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ sáng 9-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị T.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.