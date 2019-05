2 công an Bình Dương bị thương khi bắt quái xế

Khoảng 2 giờ sáng 2-5, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương phát hiện khoảng 100 thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) nên tổ chức vây bắt.



Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản với các quái xế

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm quái xế tăng ga bỏ chạy thoát thân. Do lực lượng mỏng, công an chỉ bắt giữ được 7 mô tô và 5 quái xế.

Qua kiểm tra, hầu hết các xe mô tô đều được thay đổi hình dáng, kết cấu, chế thêm các phụ tùng để phục vụ mục đích đua xe trái phép.



Xe cùng các quái xế được đi về trụ sở cơ quan công an để làm làm việc

Trong quá trình vây bắt, 2 chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát giao thông (Công an TP.Thủ Dầu Một) đã ngã và bị thương.

Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiến hành lập hồ sơ xử lý nhóm đua xe này.