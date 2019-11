2 kẻ chuyên đi cướp giật dây chuyền phụ nữ bằng xe máy

Sáng 25-11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Đậu Trọng Hùng (24 tuổi) và Phan Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.



Phan Văn Hùng và Đậu Trọng Hùng chạy xe máy tìm phụ nữ để cướp vàng bị camera bên đường ghi lại.

Thời gian gần đây, Công an huyện Đô Lương nhận được trình báo của nhiều nạn nhân về việc có hai thanh niên bịt mặt phóng xe máy như bay cướp dây chuyền vàng và cướp giật tài sản trên đường.

Nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao nên Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án để điều tra.

Từ trình báo của các bị hại, trích xuất camera bên đường, công an xác định được hai nghi can cùng mang tên Hùng.



Phan Văn Hùng bị bắt tạm giữ tại cơ quan công an.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đô Lương đã vây bắt khi Trọng Hùng và Văn Hùng đang đi xe máy hiệu Yamaha Exciter tìm phụ nữ mang vàng trong người trên địa bàn huyện Đô Lương.

Bước đầu Trọng Hùng và Văn Hùng khai nhận từ tháng 6-2019 đến nay đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ (chủ yếu là dây chuyền vàng) trên địa bàn huyện Đô Lương, huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP Vinh.

Tổng giá trị tài sản Trọng Hùng và Văn Hùng cướp đem bán khoảng 130 triệu đồng.

Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.