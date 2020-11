6 người bị mắc kẹt, hô hoán trong căn nhà cháy ở quận 11

Rạng sáng 5-11, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ tầng hai căn nhà trên đường số 6, phường 8, quận 11, TP.HCM.



Đám cháy bùng lên nhanh, trong lúc đường vắng, sáu người trong nhà đang ngủ nên không hay biết. Lúc phát hiện thì lửa đã bao trùm tầng hai, uy hiếp toàn bộ căn nhà. Những người mắc kẹt hô hoán, kêu cứu trong hoảng loạn.



Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. Ảnh: HT

Đội cảnh sát PCCCC&CNCH Công an quận 11 nhanh chóng có mặt dập lửa. Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận, khống chế hỏa hoạn, giải cứu những người bên trong.

Do đám cháy phức tạp, lực lượng và phương tiện chi viện do Thượng tá Dương Văn Thành – Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM có mặt chỉ huy chữa cháy.

Ngoài ra, Đội công tác CC&CNCH, Đội CC&CNCH KV1 thuộc Phòng PC07 – Công an TP.HCM và Đội PCCC&CNCH – Công an Quận 10 với tổng lực lượng, phương tiện gồm 14 xe chữa cháy 79 cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ.



Đến sáng cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: HT

Các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai các phương tiện, đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xe thang được huy động phục vụ tìm kiếm những người mắc kẹt.

Cảnh sát đã kịp thời giải cứu được sáu người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn, bảo vệ được tám xe máy, một xe ô tô bảy chỗ.

Đến khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt, khống chế không cho cháy lan sang các tầng của ngôi nhà và khu vực xung quanh.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.