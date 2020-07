An Giang: Phát hiện 18 người xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 17-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện 11 người xuất, nhập cảnh trái phép qua đường biên giới.

Theo đó, trưa 16-7, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đi tuần tra, kiểm soát ở khu vực bến đò Cây Me (thuộc ấp An Hòa, Khánh An, huyện An Phú).

Trong lúc tuần tra đã phát hiện Tô Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ Campuchia) chèo xuống chở ba người (một trẻ em 13 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác liền bắt giữ, lập biên bản, phạt hành chính năm triệu đồng đối với Tùng và trục xuất Tùng về Campuchia; ba người nhập cảnh trái phép cũng bị xử phạt 3 triệu đồng/người. Đồng thời đưa những người này đi cách ly theo quy định.

Tiếp đó, vào 17 giờ 15 cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 14 tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến đò Mương Hội Đồng (thuộc ấp Bình Di, Khánh Bình) phát hiện ba người có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tổ công tác cũng đã lập biên bản và Đồn Biên phòng ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng/người.

Đến tối cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 11 tuần tra, kiểm soát tại bến đò Tám Ánh (thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình) tiếp tục phát hiện phát hiện bốn người quê Nghệ An nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào tối 15-7, người dân phát hiện ở khu vực tổ 1, ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú có hai ô tô khách chở nhóm người lạ mặt nên trình báo công an.

Công an xã đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã kiểm tra thì phát hiện bảy người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang trốn ở khu vực đất ruộng gần đó.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa những người này đi cách ly.