Bắt một phụ nữ bán 2 bé gái vào tụ điểm mại dâm ở Campuchia

Ngày 11-01, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huỳnh (55 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) theo quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán người dưới 16 tuổi.



Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh và một người tên Nguyễn Cộng Hòa (58 tuổi) đã câu kết nhau dẫn dắt nhiều cô gái Việt Nam sang Campuchia rồi bán vào các điểm chứa mại dâm để hưởng lợi.

Một vụ điển hình là chiều 13-11-1999, Huỳnh đưa hai em KL, LP (thời điểm đó 12 và 15 tuổi) đến một quán cà phê trên địa bàn thành phố Long Xuyên giao cho Hòa. Trong lúc Hòa dẫn 2 bé đến xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để chuẩn bị đưa sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Biết tin, Huỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối 10-01-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Huỳnh khi người này đang trốn ở Long An.