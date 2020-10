Bắt nhóm cắt trộm cáp đèn tín hiệu cất, hạ cánh sân bay Cát Bi

Ngày 16-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP phối hợp với Công an quận Dương Kinh, Hải An, Lê Chân đã bắt Nguyễn Văn Vượng (28 tuổi, trú Ninh Bình) và Lò Văn Thủy (27 tuổi, trú Điện Biên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Vượng và Thuỷ được xác định đã gây ra vụ cắt dây cáp hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh của sân bay Cát Bi (Hải Phòng).



Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng tặng hoa, khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các quận Dương Kinh, Hải An, Lê Chân. Ảnh: HH

Trước đó, trong các ngày 5 và 6-10, tại khu vực đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (phường Tràng Cát, quận Hải An) xảy ra các vụ cắt dây cáp, dây tiếp địa của hệ thống tín hiệu cất hạ cánh gây ảnh hưởng an toàn bay và hoạt động của sân bay.



Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Dương Kinh, Hải An, Lê Chân khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua rà soát, sàng lọc, lực lượng công an xác định Vượng và Thuỷ là những nghi can đã gây ra vụ cắt dây cáp này. Ngày 11-10, lực lượng công an đã bắt giữ Vượng và Thuỷ.

Theo điều tra ban đầu, Vượng và Thủy là người nghiện ma tuý, đến Hải Phòng sống lang thang thường tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Trong các ngày 5 và 6-10, Vượng và Thuỷ mang theo đền pin, dao, kìm cắt điện tới sân bay Cát Bi. Cả hai đã dùng kìm cắt khoảng 210m dây cáp, 141m dây tiếp địa thuộc hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh sân bay.

Sau đó, nhóm này cắt ngắn các đoạn dây điện cho vào bao tải mang tới xã Du Lễ (huyện Kiến Thuỵ) bán cho một chủ cửa hàng thu mua phế liệu lấy tiền mua ma tuý sử dụng. Lực lượng công an đã thực hiện thu giữ toàn bộ tang vật là số dây điện lõi đồng bị nhóm này cắt trộm.

Ngày 16-10, tại trụ sở Công an quận Dương Kinh, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng trao thưởng cho các cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an các quận Dương Kinh, Hải An và Lê Chân đã phối hợp khẩn trương phá án thành công.