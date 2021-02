Ngày 25-2, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang lấy lời khai Dương Tấn Nhí (24 tuổi), Huỳnh Thanh An (23 tuổi) và Nguyễn Văn Bi (22 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi chặn đường xịt hơi cay để giật giỏ xách đôi nam nữ.



Công an huyện Hóc Môn cũng tiếp tục truy xét để bắt thêm một thành viên khác trong băng nhóm này.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 20-2, anh Đ. (23 tuổi) chạy xe máy chở chị H. (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) trên đường TTN9. Khi qua địa bàn ấp Nhị Tân (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ bị bốn thanh niên trên hai xe máy áp sát.

Nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công, lấy đi chiếc túi xách của chị H. rồi tẩu thoát.

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để làm rõ. Đến ngày 24-2, ba trong bốn thành viên của nhóm đã bị Đội Hình sự Công an huyện Hóc Môn bắt.

Theo trình báo, trong túi xách của nạn nhân có hai điện thoại di động hiệu iPhone, một điện thoại Vivo cùng 14 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân.