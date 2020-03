Bắt nhóm người bắt giữ phu vàng trái phép

Ngày 16-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Nam Giang đang điều tra làm rõ một vụ bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn huyện này.

Theo đó, chiều 10-3, Công an huyện Nam Giang nhận thông tin trình báo của người dân tại nhà bà Đặng Thị Phước (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đang giữ nhiều phu vàng trái phép. Ngay lập tức, Công an huyện Nam Giang đã triển khai lực lượng xác minh.



Một bãi vàng trên địa bàn huyện Nam Giang. Ảnh: CĐ

Lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày (10-3), công an ập vào nhà bà Phước. Tại đây, công an bắt quả tang bà Phước cùng với Nguyễn Văn Tú (30 tuổi), Lương Công Tuấn Anh (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Thạnh Mỹ) đang giữ 11 người (đều là người dân tộc Khơ Mú, ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ban đầu, Phước khai nhận những người này là phu vàng, làm công cho bà tại bãi vàng ở xã Đắk Pring (huyện Nam Giang). Tối 9-3, những người này bỏ trốn khỏi bãi nên bà cùng với Tú, Anh và ba người khác truy tìm, bắt và giữ họ.

Công an huyện Nam Giang đã bắt năm người, tiếp tục truy bắt một người và đang củng cố hồ sơ để xử lý những người này về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.