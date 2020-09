Bình Dương: Liên tiếp xảy ra đuối nước, 3 em nhỏ thiệt mạng

Sáng 4-9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tìm thấy thi thể của em trai tên Hậu (khoảng 13 tuổi), bị đuối nước tại một kênh nước ở xã An Sơn.



Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Hậu. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, Hậu và một người bạn bỏ nhà đi bụi. Tối 3-9, hai em ngủ gần kênh nước thuộc xã An Sơn (TP Thuận An).

Sáng nay, em Hậu xuống kênh rửa mặt thì bị trượt chân xuống nước. Người bạn đi cùng hô hoán để mọi người ứng cứu nhưng khi người dân đến nơi thì em Hậu đã chìm mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An, đã nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thi thể Hậu.



Bé gái bị đuối nước thương tâm tại phường Khánh Bình. Ảnh: KD

Trước đó, chiều ngày 3-9, em HHP (10 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) xuống sông Đồng Nai đoạn chảy qua phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để tắm.

Khi đang tắm, em P. bất ngờ bị nước cuốn trôi, mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Vào ngày 1-9, tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, một bé gái tên NPT (12 tuổi, quê ở An Giang) cũng bị đuối nước thương tâm. Theo đó, bé T. cùng nhóm bạn ra tắm mưa thì bị trượt chân ngã xuống mương nước gần nhà tử vong.