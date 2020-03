Bỏ chạy khi gặp công an, lộ ra xe trộm cắp

Ngày 2-3, Công an quận 3 (TP.HCM) lập hồ sơ xử lý Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, thường trú huyện Củ Chi) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1966, thường trú Quận 5) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo Công an TP.HCM, rạng sáng ngày 26-2, trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát Tổ công tác 363 Công an Quận 3 phát hiện Kiên chạy xe máy hiệu Vision dùng chân đẩy một chiếc xe Future do Nhã điều khiển.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thì cả hai lập tức bỏ chạy thì bị trinh sát đuổi theo khống chế.

Cả hai sau đó khai trong khuya và rạng sáng cùng ngày chở nhau bằng xe máy để tìm tài sản trộm cắp. Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì trộm chiếc xe nói trên.

Theo Công an TP.HCM, từ ngày 21-2 đến 27-2, tổ công tác 363 CATP và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 20 vụ/25 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.