Cháy xe hơi trên đường, tài xế bị bỏng bò ra được dân cứu

Vụ cháy xe xảy ra khoảng 13 giờ chiều nay (17-5), trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), tài xế bị bỏng nặng.



Hiện trường vụ cháy xe lan ra cháy rơm trên đường.

Vào thời điểm nêu trên, chiếc ô tô con mang BKS 37A-406.29 do một người đàn ông điều khiển, đang chạy trên đường bỗng dưng lửa bốc cháy từ dưới gầm xe. Người dân ở xã Thanh Thịnh cho biết khi phát hiện chiếc xe bị cháy, các hộ dân ở hai bên đường đã chạy ra tìm cách dập lửa cứu xe và cứu tài xế đang mắc kẹt trong xe.

Tài xế bò ra khỏi xe rồi được dìu vào trong căn nhà sơ cứu vì bị bỏng rất nặng. Sau đó, người dân dìu tài xế ra đường nhờ một chiếc xe ô tô khác đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khói lửa lan ra cháy cả rơm người dân đang phơi trên đường Hồ Chí Minh.

Video cháy xe tài xế bị bỏng được đưa đi cấp cứu.

Rất đông người dân đã nỗ lực phun nước dập lửa cứu xe nhưng không thể dập được bởi trời nắng nóng, lửa khói bốc lên ngùn ngụt. Chiếc xe đã bị cháy trơ khung sắt.

Được biết tài xế bị bỏng làm nghề bán bảo hiểm, quê ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An. Nhiều người tại hiện trường nhận định, có thể do rơm quấn vào dưới gầm xe dẫn đến phát lửa gây cháy xe.



Chiếc xe cháy trơ khung sắt.

Công an huyện Thanh Chương đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy xe trên.