Công an kiểm tra cây xăng có nhân viên gian lận

Sáng 19-1, Pháp Luật TP.HCM khởi đăng bài điều tra “Những chiêu móc túi người đổ xăng”, phản ánh nhân viên Cửa hàng xăng dầu xanh 03 thuộc Công ty TNHH Xăng dầu xanh ở 1364 Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức có hành vi gian lận.

Ngay trong sáng cùng ngày, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức đã làm việc với người của cây xăng này.

Một lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho hay: Công an quận đã chỉ đạo công an phường Linh Tây làm việc với cây xăng trên. “Các thông tin và kết quả làm việc sẽ báo cáo về công an quận” - vị này cho biết.

Như chúng tôi đã phản ánh, nhân viên Cửa hàng xăng dầu nêu trên có hành vi trộm tiền của khách.

Liên tục trong nhiều ngày, ống kính phóng viên ghi nhận nam nhân viên nhiều lần dùng tiểu xảo thối tiền thiếu cho khách để trục lợi. Thậm chí người này còn đổ xăng gian lận từ 20 đến 60 nghìn đồng.

Ghi nhận vào đêm 18-1-2021, nam nhân viên này vẫn làm việc bình thường.