Công an thông tin việc khám xét 2 nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai

Chiều 25-12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin về việc khám xét hai nhà thuốc lớn nhất tỉnh Đồng Nai là nhà thuốc Sơn Minh (đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và nhà thuốc Sỹ Mẫn (đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa).

Theo Đại tá Nhân, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh phát hiện một xe chở hàng hóa của nhà thuốc Sơn Minh và Sỹ Mẫn . Tài xế xe khai rằng tất cả những hàng hóa này đều của hai nhà thuốc trên và kiểm tra đều không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ nguồn gốc chứng minh.

“Từ đó cơ quan công an tỉnh đã kiểm tra và khám xét hành chính. Sau khi khám xét hành chính đã phát hiện rất nhiều hàng hóa tại hai nhà thuốc là thuốc dạng thực phẩm chức năng không có nguồn gốc hóa đơn giấy tờ nên cơ quan công an đã thu giữ” - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.



Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khám xét hai nhà thuốc lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Cũng theo Đại tá Nhân, hiện Công an tỉnh Đồng Nai xác minh, phối hợp với các lực lượng chức năng như Sở Y tế, đơn vị kỹ thuật để có kết quả kiểm tra. Hiện cơ quan công an chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khi có kết quả cuối cùng Công an tỉnh sẽ có thông cụ thể.

Như PLO đã đưa tin, chiều 4-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra hai nhà thuốc tây Sơn Minh và Sỹ Mẫn.

Qua kiểm tra, có nhiều loại thuốc mà chủ hai nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng công an đã tạm giữ hàng trăm thùng thuốc tây nội và ngoại, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc cùng nhiều giấy tờ liên quan.