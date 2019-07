Công an thông tin vụ Phở Hòa Pasteur liên tục bị 'khủng bố'

Liên quan đến vụ việc Phở Hòa Pasteur liên tục bị 'khủng bố' bằng sơn, mắm tôm, chiều tối 31-7, nguồn tin PLO cho biết như trên.



Phở Hòa Pasteur liên tục bị "khủng bố".

Cụ thể, thông tin ban đầu, người mượn tiền là người em rể, vay mượn của rất nhiều người chứ không chỉ một người: người 400 triệu, người hơn 1 tỉ…. Số tiền vay mượn hơn 4 tỉ (con số chưa xác minh bởi hiện tại người con rể đã bỏ trốn).

Quán Phở Hòa Pasteur có camera, ghi lại một số hình ảnh, clip địa chỉ này bị tạt sơn, mắm tôm trước đó. Cụ thể như hình ảnh bốn thanh niên chạy qua quăng túi chất bẩn vào quán này rồi chạy mất. Trong khoảng thời gian cuối tháng 6 đầu tháng 7, từng có khoảng hai mươi thanh niên đến ăn phở với dáng vẻ hùng hồ, đòi tiền.

“Công an phường đã lập hồ sơ gửi Đội Cảnh sát hình sự công an quận 3. Từ hồ sơ, công an đang tiến hành truy xét những đối tượng này. Vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, nguồn tin PLO cho hay.



Bị tạt mắm tôm, sơn đỏ.

Một nguồn tin khác cho hay, công an thành phố đã lên danh sách, phân loại những đường dây đòi nợ thuê trên thành phố để lên kế hoạch, lập chuyên án triệt phá.

Trước đó, như PLO đã thông tin vào sáng nay (31-7), hàng chục thực khách trong đó có cả khách nước ngoài đang ăn điểm tâm tại quá phở Hòa Pasteur (quận 3, TP.HCM) đã phải chạy tán loạn khi có bốn thanh niên bất ngờ tạt sơn và mắm tôm vào quán rồi bỏ chạy.

Vào tối 30-7, quán phở nổi tiếng này cũng bị một nhóm thanh niên dừng xe máy lại tạt sơn đỏ.

Theo ông Phạm Tùng Linh, chủ quán phở, từ ngày 1-7 đến nay, quán phở đã tám lần bị tạt sơn, mắm tôm và gia đình đều trình báo cho Công an phường 8, quận 3. Thế nhưng nhóm người này không dừng lại mà còn công khai thực hiện với tần suất dày đặc hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh, tài sản của gia đình.

Việc bị tạt sơn mắm tôm vào quán phở khiến một tháng vừa qua, cả gia đình ông không dám bước ra đường, kinh doanh bị đình trệ và luôn sống trong sợ hãi dù đã có đơn trình báo, kêu cứu khắp nơi.

Ông Linh khẳng định, người em rể này có công việc kinh doanh riêng, không liên quan gì đến quán phở nhưng nhóm người đòi nợ lại buộc gia đình phải có trách nhiệm trả thay.