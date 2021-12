Ngày 16-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã đưa vào hoạt động trang Fanpage: https://fb.com/anm.catphcm và kênh Youtube https://youtube.com/channel/UCR9KlreSxtBmni3BAdVQs5Q.



Fanpage và kênh Youtube này sẽ thông tin về những quy định của pháp luật liên quan an ninh mạng; hướng dẫn người dân nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động và giải pháp phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.



Mã QR dẫn đến trang của Công an TP.HCM. Ảnh CA

Qua các trang này, Công an TP.HCM cũng thông tin đến người dân hành vi lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; kiến thức bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu số trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng…

Phòng PA05, Công an TP.HCM cũng tiếp nhận các thông tin góp ý, phản ánh, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua Fanpage và kênh Youtube trên.