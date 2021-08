Ngày 23-8, Công an TP Sa Đéc đang củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông trốn truy nã, đu bám trên xe tải.

Theo đó vào trưa 21-8, Chốt kiểm soát dịch bệnh phòng, chống COVID-19 (trên tuyến quốc lộ 80 thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành) thì phát hiện Thái Văn Thanh (47 tuổi) đu bám trên xe tải.



Hình ảnh ghi lại cảnh Thái Văn Thanh đu bám xe tải bỏ trốn. Ảnh: CACC

Tổ công tác truy đuổi thì Thanh nhảy xuống sông bơi về phía ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Công an xã An Hiệp phối hợp với Tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ được Thanh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Thanh là người bị Công an TP Sa Đéc truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh nhiễm phơi nhiễm HIV, nghi nhiễm COVID-19.