Công an viên ở Đồng Nai bị đâm vào mặt bằng căm xe

Sáng 22-3, đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (PV05), Công an tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên hai anh Nguyễn Danh Yên, Nguyễn Phạm Hoàng Trí là công an viên xã Tam Phước, TP Biên Hòa bị thương trong khi làm nhiệm vụ.



Đại tá Bùi Hữu Danh (mặc cảnh phục, giữa) thăm hai công an viên sáng 22-3

Trước đó, trưa 20-3, nhận được tin báo của người dân một số người đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà Trần Hồng Phúc, ở tổ 18, ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Ban chỉ huy Công an xã Tam Phước đã cử 4 công an viên đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy.

Lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng Trần Quang Việt, 35 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa cùng 6 xe máy và một số tiền trên chiếu bạc.



Sát phạt. Ảnh: Minh họa



Khi các công an viên mời Trần Hồng Phúc (29 tuổi), ngụ xã Tam Phước và Dương Văn Chưởng (32 tuổi), quê tỉnh Cà Mau về trụ sở để làm rõ vụ việc nhưng Phúc và Chưởng không chấp hành mà cầm mỗi người cầm một con dao đến đe dọa lực lượng công an xã.

Một lúc sau Phúc dùng thân sóng dao đánh vào lưng công an viên Nguyễn Phạm Hoàng Trí nhưng được mọi người can ngăn nên y đã bỏ đi. Đến 12 giờ 30 Phúc quay lại chửi bới, không cho anh Nguyễn Danh Yên, công an viên đưa 6 chiếc xe máy về trụ sở công an xã.

Sau đó, Phúc đã dùng một đoạn căm xe máy, dài khoảng 10cm, bằng sắt vừa chửi vừa đâm vào vùng mặt anh Yên dẫn đến chấn thương.

Sau khi được tăng cường lực lượng, Công an xã Tam Phước đã khống chế được cả Chưởng và Phúc, đồng thời đưa hai anh Yên và Trí đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe 2 anh Yên và Trí đã ổn định. Công an TP Biên Hòa cũng đã tạm giữ hình sự Phúc và Chưởng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thay mặt công an tỉnh, đại tá Bùi Hữu Danh đã thăm hỏi sức khỏe, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của hai anh Yên và Trí; đồng thời trao phần quà 5 triệu đồng

Trước đó, sáng 21-3, Đoàn của UBND TP Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên và trao tặng cho mỗi công an viên số tiền bốn triệu đồng.