Đến 8 giờ sáng 4-7, Đội CSGT An Lạc (PC08) Công an TP.HCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ xe container bị lật ở vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM).









Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số TP.HCM chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ miền Tây đi TP.HCM.



Chiếc container đang chạy qua vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM thì bất ngờ lật ngang. Ảnh: HT

Khi xe di chuyển đến vòng xoay An Lạc thì bất ngờ gặp sự cố lật ngang. May mắn thời điểm này đường vắng nên không có thương vong xảy ra.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài.



Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường sự cố. Ảnh: HT

Vụ việc khiến xe container hư hỏng, dầu nhớt đổ tràn ra đường. Giao thông quanh khu vực gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường, hai xe cẩu loại lớn được huy động đến xử lý sự cố.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, việc di dời phương tiện này vẫn đang được tiến hành.