Đặc nhiệm triệt phá nhóm cướp giật sử dụng roi điện

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 6 người trong băng nhóm cướp giật do Võ Hữu Quyền (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. Ba nghi can khác đang được gia đình bảo lãnh và trinh sát tiếp tục truy bắt những thành viên còn lại trong băng nhóm này.



Công an xác định cầm đầu băng nhóm này là Võ Hữu Quyền (27 tuổi). Ảnh Công an cung cấp

Theo công an, bắng nhóm này ngay khi phát hiện người có biểu hiện sơ hở sẽ đeo bám, tới đoạn đường vắng là ra tay. Khi bị phản ứng, chúng sẵn sàng dùng các công cụ hỗ trợ như roi điện, bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân để lấy bằng được tài sản.

Với hành động phạm tội dứt khoát, ra tay chớp nhoáng và tẩu thoát mau lẹ, băng nhóm manh động này để lại nỗi hoang mang trong dư luận.

Phòng PC02 đã có những điều tra cơ bản, khoanh vùng tất cả các tuyến địa bàn có thể xảy ra cướp hoặc cướp giật. Từ đó, phát hiện thêm những băng nhóm có nhiểu biểu hiện khả nghi, cũng như bất minh về thu nhập. Phòng đã yêu cầu Đội đặc nhiệm (Đội 3) trực tiếp lên phương án để triệt phá.

Từ chỉ đạo này, Đội 3 nhanh chóng xác định kẻ cầm đầu băng nhóm này là Võ Hữu Quyền, một người có tiền án tội cướp giật tài sản. Từ đây, những trinh sát giỏi của đội đặc nhiệm bí mật liên tục giám sát Quyền.



Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ nhiều thành viên khác. Ảnh Công an cung cấp



Chiều 10-3, trinh sát phát hiện Quyền và L.K.Y (ngụ quận Tân Bình) tại đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nên yêu cầu 2 người này dừng xe để kiểm tra hành chính, sau đó đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Quyền khai cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ thêm 7 đồng phạm của người này.

Trong số 7 người bị bắt sau thì 6 người từng có tiền án chủ yếu liên quan đến hành vi cướp giật tài sản, như: Tài (bo, 28 tuổi), Mai Nguyễn Chí Hiếu (31 tuổi) đều 2 tiền án cướp giật tài sản; Phan Văn Đỉnh (31 tuổi) 3 tiền án cùng về tội này.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận, trong thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 3-2020 đã thực hiện 7 vụ cướp giật ở các quận 2, Tân Bình, Tân Phú….

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.